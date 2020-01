Sí hay elementos para proceder contra policía que mató a compañero: fiscal

El fiscal Francisco Murillo Ruiseco ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ El MP lo presentó ante el juez por el delito de homicidio calificado

■ Con estos datos Murillo contradice al secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, quien afirmó este jueves que no fue un hecho doloso

■ Según el Código Penal de Zacatecas, este delito puede representar una pena de 8 a 20 años, mientras que por el Código Penal Federal de 12 a 20 años de prisión

■ Sobre las riñas en el penal de Cieneguillas, en que hubo 17 personas fallecidas, dice que ya están identificados dos internos agresores

■ Se amplían las investigaciones por la posible participación de algunos custodios

“El Ministerio Público lo presentó ante el juez por homicidio calificado y eso si lo quiero clarificar bien, el MP lo presentó ante el juez por el delito de homicidio calificado”, dijo Francisco Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia de Zacatecas (FGJEZ), sobre el agente que el pasado 11 de enero presuntamente asesinó de un balazo a un compañero, dentro de las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva.

Con ello el fiscal contradice al secretario de Seguridad Pública (SSP), Ismael Camberos Hernández, quien afirmó este jueves que no fue un hecho doloso.

Murillo Ruiseco destacó que la Fiscalía ha encontrado elementos para proceder por el delito de homicidio calificado y explicó que este tipo de crímenes siempre llevan dolo, lo que implica una pena mayor. Mientras que el acusado actualmente estable lo que a su derecho convenga como lo establece la Constitución de la República.

A decir del Código Penal de Zacatecas, este delito puede representar una pena de 8 a 20 años, mientras que por el Código Penal Federal de 12 a 20 años de prisión.

Identifican a involucrados

en riñas del Cerereso

El fiscal garantizó que ya se tienen identificados a por lo menos dos de los agresores que participaron en las riñas del pasado 31 de diciembre y 2 de enero en el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas. Explicó que son internos y que hasta el momento se están ampliando las averiguaciones porque también podrían resultar inmiscuidos algunos de custodios.

“Todo el personal que estaba esos días de guardia o de turno. No me quiero adelantar, pero sí puedo decir que no sólo se investiga a los propios internos, también al personal que tenía la responsabilidad de resguardar la seguridad tanto interna como externa”, aseveró.

Aún sin localizar golpeadores

de menor en Jerez

Indicó que en cuanto a este caso, la investigaciones ya están avanzadas, están identificados los responsables de golpear a un menor de 9 meses en el municipio de Jerez, sin embargo, no se ha localizado a estas personas y mientras no puedan ser presentadas no se puede llevar a cabo el juicio.

Cabe señalar que el niño es atendido en el Hospital General de Zacatecas.

Asimismo, dijo que las averiguaciones por la muerte de un menor de la etnia Huichol que presentaba indicios de violencia familiar, se pasó a las autoridades de Jalisco, porque los hechos se registraron en una comunidad de ese estado.

“Nosotros realizamos una diligencias, porque la trajeron a recibir atención médica en el Hospital General de Fresnillo, pero la diligencias fueron dirigidas a la Fiscalía del estado de Jalisco por incompetencia”, expuso.