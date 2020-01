Municipios zacatecanos adeudan 950 mdp al Seguro Social

Manuel Cavazos Melo, delegado del IMSS ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ “El tema de la deuda es muy triste, no estamos felices”: delegado Manuel Cavazos

■ Advierte que “son pocos los alcaldes que han tenido buena disposición y a otros les vale gorro muy fuerte”

■ Dice que de tener esa cantidad se podrían construir de 10 a 15 unidades médicas familiares importantes o pagar el Hospital de Fresnillo, o bien, construir el Centro de Traumatología

■ Guadalupe y Sombrerete, entre los más endeudados, con 150 y 70 mdp, respectivamente

■ El funcionario señala que no suspenderán el servicio, pero sí exhorta a los presidentes a que paguen, sino se va a dar paso al embargo de participaciones federales

“El tema de la deuda es un muy triste, no estamos felices. No me han podido pagar los municipios” lamentó Manuel Cavazos Melo, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas, quien además dio a conocer que del 100 por ciento del dinero que se le adeuda a la institución a nivel nacional, el 25 por ciento corresponde solamente a Zacatecas, por lo que hizo un llamado a los alcaldes para que se pongan al corriente o aquel que no lo haga, sea juzgado.

De acuerdo con el funcionario, la deuda de los municipios zacatecanos asciende ya a 950 millones de pesos, cantidad con la cual, aseguró, de tenerla, se podrían construir de 10 a 15 unidades médicas familiares importantes o pagar el Hospital de Fresnillo, o bien, construir el Centro de Traumatología o el de Cáncer de mama que tanta falta hace en Zacatecas. Sin embargo, lamentó el delegado, son pocos los alcaldes que han tenido buena disposición y a otros “les vale gorro muy fuerte”.

Cavazos Melo dio a conocer que el municipio de Guadalupe es el más endeudado y que lleva años sin pagar al IMSS, por lo que hoy en día debe 150 millones de pesos, los cuales han querido disminuir mediante la entrega de un terreno, sin embargo, aseveró, la dependencia no recibe donaciones. “No es de: te doy estas tierritas y estamos a mano. No la ley no me permite recibirlo.

Fresnillo y Sombrerete son otros de los municipios con mayor deuda. En el segundo, dijo, han estado haciendo conferencias de prensa y manifestaciones para que hagan un nuevo hospital, “pero ese municipio debe más de 70 millones. Yo los invito a que paguen el Seguro Social”.

“Tengo que reconocer que es difícil porque están en una situación precaria, o pagan los salarios o pagan al IMSS, o pagan el Día del Maestro o pagan el IMSS. Sólo muy pocos municipios han hecho el esfuerzo y agradezco a los alcaldes que han reconocido su adeudo”. Y a pesar de que no suspenderán el servicio, sí advirtió que se les sigue exhortando porque sino se va a dar paso al embargo de participaciones federales, como ha sido en el caso de algunas dependencias de educación, pero eso lo determinarán en México.

El funcionario federal dio a conocer también que el Gobierno del Estado ha ido solventando el pago y agradeció al gobernador Alejandro Tello y al secretario de Finanzas, Jorge Mirando Castro, por haber abierto la “chequera”. De igual manera informó que el municipio de Zacatecas se encuentra también al corriente, porque desde la administración pasada se solventó.

“No llegué al lugar número 1 en el ranking de delegaciones por el tema de los adeudos, porque es un tema que está fuera de mí. Es un tema en el que no nos debemos de sentir orgullosos. Es un tema grave, no debemos de vanagloriarnos, porque el IMSS no deja de prestar servicio y la gente que aporta su cuota no merece que el alcalde haya decidido no pagar. Políticamente debería ser juzgado”, aseveró.

Por su parte, en sus redes sociales el político zacatecano, ex diputado y fundador de Morena en el estado, Luis Medina Lizalde, se manifestó sobre el tema señalado que “abundan los motivos para creer que en Zacatecas tenemos años de mal trabajo de la clase gobernante” y que los actuales ayuntamientos heredaron la “angustiosa situación financiera que a leguas se advierte”, por lo que nadie les puede culpar por el desastre.

Sin embargo, escribió que “de lo que sí se les puede responsabilizar es de no hacer nada para corregir, si es que no han tomado medidas para bajar el gasto”, como mantener operadores y pagar facturas electorales, gastar “a lo loco” en medios de comunicación promoviendo su imagen, o en “viajes inútiles y costosos” o bien pagando sueldos muy por encima del zacatecano promedio. De ser así, concluyó Medina Lizalde, decidieron ser parte del problema y no de la solución.