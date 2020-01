No a la guerra, dice AMLO sobre conflicto EU-Irán-Irak

Combatientes con las milicias respaldadas por Irán en Iraq, conocidas como las Fuerzas de Movilización Popular, ondean banderas iraquíes mientras dolientes y familiares se preparan para enterrar el cuerpo de Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las milicias respaldadas por Irán que murió en un ataque aéreo estadunidense en Irak el viernes pasado. Foto AP

Ciudad de México. Frente al conflicto entre Estados Unidos e Irán-Irak en el que se han registrado ya lanzamiento de misiles y amenazas de reacciones militares, el gobierno de México se pronunció por la conciliación y un diálogo, así como por evitar una guerra, sostuvo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El martes fue reportado el disparo por parte de la Guardia Revolucionaria iraní de más de una docena de misiles contra bases militares en Irak, utilizadas por el ejército estadunidense, en “venganza” por la muerte del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Al Qods de los Guardianes de la Revolución Islámica.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa sobre este conflicto, que ha encendido las alarmas en el mundo, el presidente López Obrador señaló que “nosotros queremos que se solucionen los conflictos mediante el diálogo y de manera pacífica”.

“Tenemos que procurar que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra, esa es la postura de nuestro país”, agregó.

Señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores también definió con claridad la postura mexicana, en busca de “soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención y respeto a la decisión que toman las naciones, y al mismo tiempo, exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo, sí a la paz”.

Confió en que se logren acuerdos y diálogos y no haya tensiones en el mundo, a la vez que aseveró que su gobierno no especulará sobre las consecuencias que podría generar el conflicto en caso de escalar.

El Jefe del Ejecutivo recordó que durante su encuentro con embajadores de México en el mundo habló de la importancia de regirse bajo el artículo 89 constitucional en materia de política exterior, el cual vinculó con la frase de Benito Juárez que señala: “entre los individuos, como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”.

Dicho artículo constitucional, en su fracción X, indica: “En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

En cuanto a la intención de México de formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario señaló que la representación mexicana buscaría aliados que compartan los mismos principios plasmados en la Constitución mexicana.