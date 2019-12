Aprovechar programas para beneficio personal, “lo más falto de ética”: Yeidckol

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, visitó Zacatecas este miércoles ■ foto: andrés sánchez

■ Afirma que es una actitud “vergonzosa” que en Morena se reprueba

■ Ante la pregunta de si existe una persecución dentro del partido en contra de la familia Monreal, aseguró que “yo no veo que haya una cacería”

■ Respecto a la propuesta de Soledad Luévano para eliminar la separación Iglesia-Estado, dijo que “yo creo que la iniciativa ya está muerta”

El querer aprovechar los recursos de programas sociales para un beneficio personal es “lo más falto de ética, moral y principios”, es una actitud “vergonzosa” que en Morena se reprueba.

Esto lo dijo la dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, durante su visita a Zacatecas este miércoles, al ser cuestionada sobre los señalamientos y las denuncias que en el proceso electoral interno del partido se hicieron en la entidad en contra de Catalina Monreal.

“No se vale” este tipo de prácticas, expuso, y llamó a presentar las denuncias correspondientes ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del instituto político para que estas conductas se sancionen pero además exhortó a denunciarlo por la vía penal.

Recordó que los delitos electorales ya son un ilícito grave y debe ser reportado ante la Fiscalía Especializada en la materia, la Fepade, además de en la Secretaría de la Función Pública federal en el caso de que se involucre el uso de recursos de este orden de gobierno como es el caso de los programas sociales.

Además, la líder partidista sostuvo que en Morena no existen las candidaturas internas; “para nosotros la mejor candidatura es el trabajo y los resultados del trabajo con la base. Toda la gente que estuvo haciendo campaña y manipulando y haciendo uso de programas sociales cae en un delito grave”, concluyó.

En cuanto a la reposición del proceso de elecciones internas que mandataron los tribunales tras la suspensión del que se había iniciado, mencionó que en enero comenzarán con la reafiliación y expuso que este proceso podría tardar unos tres o cuatro meses.

Una vez que se concluya, las listas serán enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para su validación y conocer finalmente cuántos y quiénes son los militantes del partido en el país para, de esta forma, poder iniciar la credencialización.

Posteriormente el Comité Ejecutivo Nacional de Morena convocará a las asambleas y, tras este llamado, se deberán esperar tres meses ya que así lo establecen los estatutos del partido y, después, todo el proceso tardará tres meses más. Por ello, dijo que todo el procedimiento podría concluirse hasta dentro de un año.

Ante la pregunta de si existe una persecución dentro del partido en contra de la familia Monreal, aseguró que “yo no veo que haya una cacería” e indicó que el trabajo que parte del trabajo que está haciendo en Morena busca evitar que ocurra lo que sucedió en el PRD “que se hicieron grupos”.

“Eso no funciona; quien quiera hacer grupos personales que se vaya a otro partido porque no los queremos. (…) Nosotros vamos a luchar contra esos grupos. (…) En Morena vamos a tomar en cuenta cuál es el trabajo de los compañeros, cuánto hacen para construir el partido y construir comunidad, para ayudar en la base, no arriba”, dijo.

En la conferencia de prensa, también se refirió a la iniciativa presentada por la senadora Zacatecas, Soledad Luévano, y que ha sido descrita como una propuesta que busca eliminar la separación Iglesia-Estado.

“Yo creo que la iniciativa ya está muerta”, sentenció ya que es un tema que consideró superado; “nosotros somos juaristas, estamos por la laicidad y es un tema que está superado. Como Morena no coincidimos con esa postura”.

Igualmente, en temas relacionados con el Senado de la República, concretamente con la solicitud de expulsión de la senadora Lilly Téllez de la bancada del partido, coincidió con Ricardo Monreal al señalar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se extralimitó en sus funciones debido a que este órgano partidista no tiene injerencia en las decisiones del Poder Legislativo.