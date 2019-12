La Gualdra 413 / Río de palabras

A como dé lugar tendré que acostumbrarme, llevar a un siguiente nivel, como en los video juegos, esta única vida que es la que me queda. Habrá que librar desafíos, resolver acertijos, conseguir premios y encontrar atajos. Éste es un juego rudo, lo supe desde que acepté el reto de jugarlo; y no puedo delegar la responsabilidad de haberlo hecho a la inexperiencia, a la falta de madurez o a un estado de inconciencia; no, lo acepté sabiendo que habría momentos en que me arrepentiría y que intentaría abandonarlo. Pero no lo haré, a como dé lugar debo concluirlo, acostumbrarme a que así es esto, que las cosas no cambian: que debo modificar constantemente las rutas y avisar a medio mundo cuando me dirija a casa. Voltear constantemente a todos lados para ver si nadie me sigue. Salirme antes de tiempo aunque esté buena la fiesta, no contestar el teléfono, no involucrar de más los sentimientos. No confiar en absolutamente nadie. Hasta que esta maldita situación cambie, hasta que se acabe el juego y pase al nivel en el que ya no sea una presa fácil. Hasta que los malditos depredadores dejen de verme como una pieza de carne.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_413