Realizan feministas el performance “Un violador en tu camino” en la FIL

Colectivos feministas e integrantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara realizaron el performance “Un violador en tu camino” ■ foto: alejandro ortega neri

■ La feria se caracterizó por apoyar al movimiento a través de diferentes actividades

■ Además de ofrecer pañuelos verdes se tuvieron mesas de debate con esta temática

GUADALAJARA, JAL. La ola feminista llegó a la FIL Guadalajara 2019 en la que no solamente se ha visto cómo vuelan los libros, los sueños y las ideas, sino también los pañuelos verdes que están convirtiéndose en la característica de una de las revoluciones más justas de la historia, que además, engloba a la mitad de la seres humanos que habitan este planeta. La lucha contra la violencia hacia las mujeres es el movimiento más importante en la actualidad y en la FIL se respalda, se dijo desde la inauguración.

Escritoras, activistas, periodistas y público en general se han paseado por los pasillos, los stands y las salas con el pañuelo colgado al cuello o amarrado a la muñeca. Y el movimiento no ha quedado exento o fuera de las presentaciones de libros o mesas de debate. Desde el inicio de la feria, la escritora argentina Luisa Valenzuela, con pañuelo en mano, defendió en su conferencia el uso del lenguaje inclusivo como una herramienta para acabar con el patriarcado, además de que consideró que la literatura es un asidero contra el poder.

El tema del feminismo también se trató desde el punto de vista científico

Luego vino la UNAM, que colocó una canasta con pañuelos verdes para quienes quisieran hacerse de uno en la puerta del salón 2 de la FIL durante la presentación del número más reciente de la Revista de la Universidad de México que coordina la escritora Guadalupe Nettel, dedicada en esta ocasión a revisar los distintos tipos de feminismos.

Ahí, Nettel, acompañada de la física, youtuber y transactivista colombiana Ophelia Pastrana, explicaron que existen distintos feminismos según la raza, clases sociales, contextos y luchas que representan cada uno, aunque lo que se espera es que los esfuerzos se puedan efectuar en conjunto, reconociendo las diferencias que pueden existir entre cada uno, sin perder la causa común: que la violencia de género, en todas sus expresiones, sea erradicada.

Pero también el feminismo se ha abordado desde la ciencia mediante los eventos programados en ¡La FIL también es Ciencia!, pues aunque los trabajos y los logros de las mujeres siempre han estado presentes en este ramo, pocas veces han recibido la atención que merecen, tal como lo dieron a conocer la matemática costarricense Alejandra León-Castellá y Brigitte Baptiste, bióloga colombiana, quienes se reunieron para conversar con jóvenes y público en general.

Otro gran evento fue la conferencia organizada por el Colegio Nacional titulada “Feminismo para centennials” cuyos pormenores se publicaron el día de ayer en este diario, en la que destacaron las participaciones de la historiadora chilena, quien habló sobre la suma de voluntades en la lucha que está logrando que el feminismo esté poniendo en duda la idea neoliberalista que dicta que se lucha solo.

Destacó también la presentación de Concepción Company, quien desde su punto de vista de lingüista, expuso el por qué considera que el lenguaje incluyente, que se menciona tanto dentro del tema, le parece artificial y superficial. La gramática es arbitraria, aseguró, y al cambiar una vocal por x o @ también “se descarta a aquellas culturas cuya comunicación se basa sólo en la oralidad”. Y señaló que al concentrarse en decir “todos y todas”, “escritores y escritoras”, se le quita atención a problemas de fondo más apremiantes. “Apuesto a que el hombre que golpeó con un bate a Abril Pérez Sagaón decía ‘estimadas y estimados’ a sus trabajadores”, ejemplificó.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues la FIL ha reportado algunos incidentes que contravienen con la lucha y que, por ende, extienden y mantienen la violencia hacia la mujer. Una joven, trabajadora de un stand, reportó que un elemento de seguridad, también mujer, le arrebató su pañuelo verde porque le dijo que no se podía entrar con esa prenda a la fiesta del libro, acción que lamentó la propia directora de la feria, Marisol Schulz, en una entrevista con La Jornada en la que declara que ella no dio ninguna instrucción para impedir la entrada a la feria a personas con el pañuelo verde.

‘‘El criterio, lamentablemente de algunas de nuestras personas de seguridad, es muy cortito. No sé quién les dijo que el pañuelo verde era peligroso; me sorprende. Perdón, pero tenemos cuerpos de seguridad en el país que no están bien preparados”, declaró para La Jornada, Schulz, quien también refirió que ella atendió a otra joven que fue acosada en un evento de la feria y cuyo agresor, que fue detenido, resultó ser un maestro al que le encontraron 20 minutos de grabación con imágenes de la joven.

En la FIL se reportaron algunos incidentes que contravienen con la lucha feminista

Por eso, en la idea de que los hombres entiendan y sientan lo mismo, el proyecto Vida sin acoso hizo experimentar, mediante la realidad virtual, las distintas formas en que las mujeres son acosadas día a día: en el trabajo, la calle y la casa. La iniciativa, que es dirigida en 80 por ciento para los hombres, llegó a la FIL en conjunto con la Universidad de Guadalajara y diversos colectivos.

Pero mientras todo esto acontece dentro del inmueble de la avenida Mariano Otero, fuera de él la violencia no para. Los mismos días que lleva la feria y sus actividades, en las redes sociales se comparten por espacio de pocos minutos alertas de mujeres desaparecidas en distintos rincones del territorio nacional. Algunas noticias han servido de respiro momentáneo porque se localizan con vida, pero luego vienen las bofetadas que recuerdan el infierno en el que viven cuando la cabeza de las notas dicen “Encuentran cuerpo de un mujer en una cajuela”.

La alerta de violencia y las amenazas a la mujer llegaron también a las altas esferas de la FIL, pues se tuvo que posponer el Homenaje a la Lucha por los Derechos de las Mujeres que en esta, su primera ocasión, sería dirigido a la periodista, escritora y activista Lydia Cacho, quien debido a las amenazas que pesan en su contra y las pocas condiciones de seguridad para preservar su seguridad en el país, decidió no asistir, reprogramando el homenaje para el próximo año.

Pero para enfatizar la lucha, el día de ayer por la tarde, tanto en el exterior como al interior de la FIL, colectivos feministas e integrantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara realizaron el performance “Un violador en tu camino”, nacido en Chile por obra del grupo Las Tesis y que en las últimas semanas ha dado la vuelta al mundo interpretándose en varios idiomas y con adecuaciones conforme a los problemas de las distintas geografías.

En esta ocasión, las mujeres hicieron un señalamiento a los “maestros” de la UdeG e integraron al final de la canción la estrofa “el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”. Cabe mencionar que se sumaron a la intervención las periodistas María Fernanda Ampuero, de Ecuador, y Gabriela Wiener, de Perú, quienes participaron en varias actividades en la fiesta del libro.