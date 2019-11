Continúan familias zacatecanas a la espera de refugio en Estados Unidos

José Juan Estrada, secretario del zacatecano migrante ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ De Juan Aldama salieron alrededor de 200 familias y no 600: Sezami

■ Muchos siguen varados en la frontera de Ciudad Juárez, otros han regresado y sólo unos cuantos han logrado entrar: Estrada

Luego de que el pasado 2 de octubre se diera a conocer que un gran porcentaje de familias zacatecanas, originarias del municipio de Juan Aldama, buscaba refugio en Estados Unidos debido a cuestiones de inseguridad, hoy a casi dos meses de distancia, muchas de ellas siguen varadas en la frontera de Ciudad Juárez, otras han regresado y sólo unas cuantas han logrado entrar, pero tendrán que enfrentar un proceso complicado, detalló José Juan Estrada, secretario del zacatecano migrante.

El funcionario informó que las familias que han regresado a su lugar de origen lo hicieron con la ayuda del gobierno municipal de Juan Aldama y otra con ayuda del gobierno de Chihuahua, y los que han logrado entrar se tendrán que enfrentar a un proceso complicado. Dio a conocer que como funcionario visitó a algunos de ellos en comunidades cercanas a Atlanta donde no tienen un grillete, no pueden trabajar y no pueden tener asistencia pública hasta que no estén frente a un juez y comience su proceso, que es, a decir de Estrada, un calvario.

La única herramienta que como mexicano se tiene es que se pueda entrar con el carácter de refugiado y para lograrlo, recordó el funcionario, se necesitan pruebas suficientes de que fueron víctimas de alguna situación de violencia en México, que es sabido que la hay, pero eso no basta para poder quedarse en Estados Unidos.

El migrante deseó que las familias que entraron puedan conseguir un estatus, aunque después tendrán que asistir a las audiencias con los jueces, con las agencias de migración y enfrentarse a procesos tortuosos.

“Todo nació a raíz de una persona que logró entrar a Estados Unidos y lo que creemos es que no les dieron las audiencias en la frontera, porque están demasiado ocupados. Visitamos algunas personas en Atlanta y ellos los dejaron entrar hasta el norte. ¿Por qué los dejaron entrar si los van a deportar eventualmente?”.

La postura de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) es que no quieren alentar a nadie ni dar falsas expectativas a raíz de que lo sucedió en el municipio de Juan Aldama, de donde dijo, salieron alrededor de 200 familias y no 600 como se había dicho con anterioridad. “Será poco probable que puedan conseguir un estatus, sin embargo, estaremos al pendiente”, aseguró el funcionario, quien explicó además que los que ya entraron, tuvieron que pedirle a un familiar que fuera por ellos a la frontera, pero los tienen monitoreados y no pueden moverse más allá de un radio de 35 millas sin poder hacer prácticamente nada, más que sólo esperar los procesos para obtener el refugio.