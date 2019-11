Proyecto de llamado a elecciones calma protestas en Bolivia

También se reanudó la venta de combustibles en La Paz y El alto. En la imagen, fila para comprar gas en El Alto. Foto Ap

La Paz. Los manifestantes de Bolivia comenzaron a retirar las barricadas en la capital del país, La Paz y en El Alto, antes del inicio de las conversaciones este sábado con el gobierno interino que preside Jeanine Áñez en un intento de devolver la normalidad al país.

También se reanudó la venta de combustibles, según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. «El despacho de combustibles es masivo y sin interrupción desde la madrugada, en pocas horas todos los surtidores están vendiendo sin restricciones», declaró en comentarios recogidos por los medios nacionales.

También vuelve a operar una ruta entre La Paz y los valles del sur de la ciudad, vital para la provisión de productos agrícolas.

Ambos casos resultan de la suspensión temporal de las medidas de protesta contra la presidenta de facto con la condición de que se convocaran a corto plazo a nuevas elecciones nacionales.

Algunos medios informaron, sin embargo, que sindicatos campesinos leales al presidente en el exilio Evo Morales mantenían protestas con bloqueos de carreteras en la región productora de coca de Chapare (centro) y en provincias agrícolas del departamento de Santa Cruz (este).

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) alegara «irregularidades» en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, cuyos resultados oficiales le concedían un cuarto mandato en primera vuelta.

Días después llegó a México, donde se encuentra en calidad de asilado político.

En este mes de protestas, más de 20 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas. La gran conflictividad en El Alto ha impedido abastecer de combustible La Paz, lo cual ha generado escasez de productos básicos, incluidos alimentos.

Fuerzas políticas buscan acuerdo

El Senado boliviano comenzó a tratar este sábado un proyecto de ley que forma parte de un acuerdo consensuado la víspera por todas las fuerzas políticas en procura de devolver la paz tras un mes de convulsión social en las calles.

El consenso entre las tres principales fuerzas políticas se plasmó con un proyecto de ley para llamar a elecciones, aún sin determinar una fecha. Sin embargo, la oposición informó que prevé que Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera no participen mientras nuevos liderazgos surgen en el país.

El proyecto de ley fue aprobado la medianoche del viernes en la comisión de Constitución y fue enviado al pleno de Senado. Posteriormente deberá ser aprobado en la Cámara de Diputados para luego ser promulgado.

En ese proyecto se establece el saneamiento del padrón electoral, además de la sustitución de todas las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y la habilitación de nuevos candidatos y alianzas, explicó el senador Oscar Ortiz, de la bancada opositora a Morales.

“Tenemos que generar confianza en la población”, dijo Omar Aguilar, senador por el partido de Morales.

Mientras tanto, los mediadores de las Naciones Unidas y la Unión Europea celebraron el acuerdo y agradecieron la disposición de todos los sectores.

En el acuerdo, impulsado por la Iglesia Católica, se establece que habrá un monitoreo internacional en las nuevas elecciones, según explicó el enviado de la ONU, Jean Arnault.

En la jornada, los hijos de Morales, Evaliz y Álvaro, dejaron el país hacia Argentina, según informó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en su cuenta de Twitter. Desde Argentina, altas fuentes de la Cancillería informaron a The Associated Press que ambos llegarán a Buenos Aires y que no tienen asilo político.