Spauaz emplaza a huelga; exige aumento salarial de 18%

Imagen de archivo de protesta del Spauaz en Rectoría de la BUAZ ■ foto: la jornada zacatecas

■ También pide incremento en prestaciones ligadas y no ligadas al salario de 15%

El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) emplazó a huelga a la Máxima Casa de Estudios de la entidad, en cuyo pliego petitorio el gremio exige un aumento salarial de 18 por ciento e incremento en prestaciones ligadas y no ligadas al salario de 15 por ciento.

Pedro Martínez Arteaga, secretario general de ese sindicato, informó que el emplazamiento entregado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ha sido fechado para el 20 de febrero del próximo año.

Expuso que hay un rubro que nunca se ha otorgado a la BUAZ, aunque sí ha beneficiado a otras instituciones de educación superior, que se refiere a la retabulación salarial, el cual se incluye en el emplazamiento por petición de todas las delegaciones sindicales.

Luego de interponer el emplazamiento de manera formal, el dirigente sindical dijo que se empezará con los procedimientos para exigir al Rector Antonio Guzmán Fernández que se instalen mesas de negociación y que haya cumplimiento a las diversas demandas.

Sobre la posibilidad de que las autoridades universitarias no logren gestionar recursos para pagar el salario, aguinaldo y demás prestaciones de fin de año, Martínez Arteaga informó que el Spauaz podría hacer un préstamo sólo para el pago del 31 de diciembre.

En ese sentido, sugirió al Rector “que ponga a trabajar a sus funcionarios para que se nos paguen los salarios y prestaciones” en el cierre de año, cuando se prevé que no haya solvencia de recursos en la institución.

En el emplazamiento, el sindicato exigió también que se entreguen el convenio de reconocimiento de deuda y forma de pago, debidamente suscrito y formalizado entre la BUAZ y el ISSSTE, del denominado adeudo histórico en materia de seguridad social de los trabajadores académicos.

El Spauaz también solicitó un informe sobre el estado del adeudo histórico de seguridad social, informe sobre el adeudo de la seguridad social ordinaria, el entero de las cuotas obreras que descuenta quincena tras quincena a los trabajadores académicos, el pago y entero de las aportaciones patronales de seguridad social, el pago total de las aportaciones del Sistema de Ahorro para el retiro, de todos los trabajadores y el pago de los intereses, actualizaciones, etc., que dejó de pagar la Universidad.

Otras peticiones tienen que ver con el pago total de las aportaciones de vivienda, de todos los trabajadores académicos, la apertura inmediata de todas las cuentas individuales, tanto de los trabajadores académicos que eligieron tal sistema pensionario, como de los que entraron a partir del 30 de abril del 2007 en adelante y los depósitos respectivos en las mismas desde su fecha de ingreso.

Por último, el emplazamiento demanda a la Rectoría el entero y pago de las sumas monetarias descontadas a los trabajadores académicos que tienen préstamos hipotecarios, que la emplazada no ha enterado al Fovissste, así como el pago de los intereses, recargos, actualizaciones, etc., que se generan, en virtud de que la universidad no realiza los pagos puntuales a dicho Instituto.