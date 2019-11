Un lugar en la memoria

La Gualdra 408 / Río de palabras

Hay un lugar en mi memoria que tengo lleno de recuerdos. Son recuerdos de todo aquello que he querido, de lo que me ha salido bien, de lo que me hace reír o llorar pero de ternura y alegría. Si le permitiera entrar a alguien, ahí encontraría por ejemplo la primera carta de mi abuela, una foto donde estoy sobre un burrito gris con un sombrero de palma o la catarina con piedras brillantes que me dio mi otra abuela. Habitan también otros objetos que no tienen explicación, pero ahí están porque con su recuerdo me emocionan: una taza sin oreja, un lápiz mordisqueado, un par de piedras de río, un guante sin su par, un frasco de agua de lavanda, un morral azul y una cartera roja. Son recuerdos que como ya dije me reconfortan. Metidos en ese lugar de mi memoria puedo ir a ellos cuando me siento cansada, cuando me arrecia la tristeza. Cuando me harto de tanta violencia: desapariciones, muertes, suicidios, ajustes de cuentas. Esos recuerdos los pongo inmediatamente en otro lugar en donde debe habitar el olvido. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, se ha ido desbordando, amenazando con invadir el otro sitio de mi memoria.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_408