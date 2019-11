Rigo Tovar (CUARTO LUGAR)

Autora: Martha Araceli Hernández Córdoba

Residencia: Saltillo, Coahuila, México

Rigo Tovar muy contento

un concierto realizaba,

cuando apareció la Parca

baile y baile entusiasmada.

Rigo reaccionó asustado

al ver a tal esperpento;

se bajó del escenario,

escondiéndose al momento.

No se vaya, mi Riguito,

y siga con la cantada,

que apenas voy empezando,

no me deje alborotada.

Mi Matamoros querido

espera por mi llegada.

Me tengo que ir, señorita,

que disfrute su velada.

No te me vas a escapar,

te llevaré al camposanto,

para que todas las noches

me deleites con tu canto.

Ni lo pienses, mi flaquita,

pues yo estoy enamorado.

Vivo con la Sirenita.

Búscale por otro lado.

Te vas a venir conmigo,

así que haz el testamento,

y llévate al Sirenito.

Así estarás más contento.

Perdóname, mi amor, por ser tan guapo,

y ya vete despidiendo

de este músico chiflado

que quiere seguir viviendo.

Te vas a venir conmigo;

ya no me entretengas tanto,

y canta el Pájaro chogüí

de camino al camposanto

Ahí va Rigo llore y llore

y también va murmurando.

Qué manera de perder.

Al panteón ya va llegando.