Puro atole con el dedo (QUINTO LUGAR)

Autor: José Juan Saucedo Álvarez

Residencia: San Pedro Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zacatecas, México

Sentado en plazuela Goitia,

disfrutando del paisaje,

se acercó con paso firme

un extraño personaje.

Me dijo – No traigo reloj,

dime por favor la hora.

Por lo poco que yo vi,

supe que era una señora.

Tengo ya un poco de hambre.

¿En dónde puedo comer?

Soy tan sólo una turista

con ganas de conocer.

No tengo mucho dinero,

le dije muy apenado,

podemos ir por tamales

y un taquito envenenado.

Y aceptó la invitación

esa extraña mujer,

pero yendo de camino

la comencé a conocer.

Me dijo – Soy la Catrina.

No te vayas a asustar;

no quiero que tú te espantes

o te vayas a angustiar.

¿Y cómo está Zacatecas?,

preguntó la Calavera,

he sabido algunas cosas

de esta tierra minera.

De mi precioso terruño

tengo tanto por contarte,

de esta tierra mexicana,

¡Zacatecas deslumbrante!

Con el corazón de plata

y rostro de cantera rosa,

fundada por Diego de Ibarra

y también Juan de Tolosa.

Hubo mucha expectativa

por la feria nacional,

pero nadie imaginaba

cómo sería su final.

Se contrataron artistas

de talla internacional,

dos de ellos cancelaron,

¡nos hicieron quedar mal!

Ya ni hablar de los boletos

que sirvieron pa’ reventa

a precios muy elevados.

Todos nos dimos cuenta.

Primero canceló Ozuna.

¡Qué noticia tan amarga!

después de comprar boletos

en esa fila tan larga.

Todo parecía olvidado,

pero nadie pensaría

que varios días después

lo mismo se repetiría.

Era un lunes muy temprano

y lo que digo es muy cierto,

pues ya había gente formada

esperando ese concierto.

Muchos desde un día antes

habían ido a pernoctar,

esperando en el concierto

tener el mejor lugar.

Todo iba viento en popa

hasta que un tweet lo anunció,

de nuevo nos la jugaron,

¡Ricky Martin canceló!

Y así terminó la feria,

envuelta en un gran enredo.

Ese Benjamín Medrano

nos dio atole con el dedo.

Ahora Benjamín Medrano,

citado en los tribunales,

le acusan de incumplimiento

y triangulaciones fiscales.

Por todo lo que le conté

la Catrina enfureció,

a buscar fue a Benjamín

y después se lo torció.

Y así murió Benjamín,

se lo ha echado la Huesuda,

pues con ella no se juega,

que no quede ni una duda.

Pobre del fresnillense,

ésta ha sido su condena:

no poder estar en paz

y rondar como alma en pena.

Falleció Benjamín Medrano,

pero la causa la ignoro,

sólo sé que su fantasma

ronda por el Multiforo.

Ésta fue la triste historia

de esa feria tan cara.

Si no hubieran cancelado,

otro gallo nos cantara.

Nos vemos el próximo año

que regrese la Fenaza.

Aquí se rompió una taza

y cada quien para su casa.