Abren en Zacatecas la Muestra Nacional de Imágenes Científicas; permanecerá hasta mañana

Fotos: MARTÍN CATALÁN LERMA

Está instalada en el Cozcyt y el objetivo es acercar a alumnos a la cultura científica divulgada mediante cortometrajes, documentales, cápsulas, piezas audiovisuales de ciencia y materiales de realidad virtual

“Refrenda el propósito de la creación de nuevas audiencias con énfasis en los niños y jóvenes”: directora de la Munic

Este miércoles inició en Zacatecas la Muestra Nacional de Imágenes Científicas (Munic), cuyo objetivo es acercar a los alumnos de educación básica, media superior y superior a la cultura científica divulgada a través de cortometrajes, documentales, cápsulas, materiales de realidad virtual, entre otros.

Agustín Enciso Muñoz, director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), manifestó la realización de eventos como la Munic en un contexto en el que México enfrenta una gran cantidad de problemas y se piensa que la solución solamente está en el ámbito político.

Sin embargo, afirmó que el problema más grave en el planeta es el cambio climático y la ciencia puede contribuir a la resolución de éste y otras situaciones, muestra de ello es que las sociedades con mayor bienestar son las que promueven en mayor medida la educación y la ciencia.

En ese sentido, indicó que la muestra es importante para la divulgación de la ciencia, porque los realizadores debieron conocer el tema, hicieron algo creativo y luego lo comunicaron por medio de sus trabajos.

“Si este país quiere resolver los problemas de soberanía alimentaria, ley energética, pero rechazan la ciencia, están por el mal camino, porque si no somos soberanos es porque no tenemos la tecnología y no hemos desarrollado la ciencia adecuada”, expresó Enciso Muñoz.

Roxana Eisenmann, directora de la Munic, expuso que “la muestra refrenda el propósito de la creación de nuevas audiencias con énfasis en los niños y jóvenes hacia temas relacionados con lo que hoy en día se considera como cultura científica, con un horizonte de temas de ciencia, tecnología, innovación y cultura ambiental que impactan en nuestro mundo cotidiano”.

Comentó entonces que en la muestra, que termina este jueves en las instalaciones del Cozcyt, se exhibe un total de 13 producciones que se integra por cortometrajes, cápsulas, documentales, piezas audiovisuales de ciencia y materiales de realidad virtual.