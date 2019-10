La Gualdra 406 / Río de Palabras

Hay un lugar que se llama purgatorio, al menos eso un día me dijeron, también me contaron que todos, todos (menos los santos o los que pagan un pase directo llamado indulgencia, que se van derechito al cielo) al morir caemos por un tiempo en ese lugar que está entre el cielo y el infierno. Yo imagino que es como una gran sala de espera en la que aguardas mientras te dan tu pase ya sea para la gloria o el castigo eterno. Puedes durar un mes o máximo un año si es que en la vida has sido bueno. En cambio si guardas por ahí más de dos o tres pecados la permanencia puede ser por un poco más de tiempo. Imagino que es un lugar blanco, limpio y sin olor; con música tenue de fondo como la que se escucha en algunos aeropuertos. Un lugar lleno de incertidumbre, de desasosiego. A mí no me gustaría estar en él por ningún momento; sé que no soy un santo, que tampoco tengo para pagar el pase a los cielos. Prefiero evitar el trámite e irme derechito, sin escalas, al infierno.

