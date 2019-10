A partir de 2020 el Fondo Minero se destinará a la SEP para reconstruir escuelas

El Gobierno de la República destinará millones de pesos en la rehabilitación de escuelas ■ FOTO: CORTESÍA

A partir de 2020 el dinero del Fondo Minero que antes recibían los municipios y estados con actividades extractivas como Zacatecas será destinado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la reconstrucción de escuelas.

Así lo decidió la mayoría de los senadores este jueves, al modificar la aplicación que hasta ahora se había hecho de este recurso que, por otra parte, ha estado en reiteradas ocasiones en el centro de la polémica por opacidad y acusaciones de corrupción en su manejo, hechas incluso por los propios alcaldes zacatecanos que lo ejercieron en años pasados.

Incluso Alejandro Tello Cristerna fue el primero y único gobernador que hizo estos señalamientos, asegurando que se detectaron “cosas extrañas” en la ejecución del Fondo Minero y refirió que en ese momento, en el año 2016 en el que hizo estas declaraciones, varios alcaldes se habían acercado con él para informar sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en la Sedatu en ese entonces dirigida por Rosario Robles.

Tras estos señalamientos, se inició una investigación en la Secretaría de la Función Pública estatal en la que ya se incluyeron las versiones de estos alcaldes quienes, entre las advertencias, sostuvieron que había funcionarios de Sedatu que les condicionaban la entrega del recurso a cambio de contratar a determinadas empresas para realizar las obras.

Las indagatorias a nivel local fueron enviadas, por cuestiones de competencia, a la propia Sedatu para que se llevaran a cabo las investigaciones y en varias ocasiones la titular de la dependencia en ese entonces, Rosario Robles, negó que existieran actos de corrupción.

Recursos sin comprobar

A estos antecedentes se suma el último estudio elaborado por la organización Fundar, denominado Anuario 2018 “Las actividades extractivas en México”, en el que se señala que de los 8 mil 762 millones del Fondo Minero que se entregaron a cinco estados, entre ellos Zacatecas, de 2014 a 2017, en más del 30 por ciento (3 mil 17 millones) se desconoce el destino que se les dio ya que ni estados ni ayuntamientos hicieron reportes al respecto.

En una nota publicada en el portal Animal Político se hace un análisis del informe a través de una de las investigadoras de Fundar, Beatriz Olivera, quien sostiene que desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no se pidió una comprobación exhaustiva del gasto y por ello, hasta la fecha, no se sabe en qué fue aplicado ese porcentaje del recurso.

En ese periodo, se recuerda que la dependencia federal estuvo encabezada por el ahora senador del PRI, Carlos Ramírez Marín, después por el ex procurador Jesús Murillo Karam y finalmente por Rosario Robles Berlanga, quien actualmente está recluida en prisión preventiva por el caso de la ‘Estafa Maestra’.

De 2014 a 2017 se le entregaron a Zacatecas, entre lo recibido por el Gobierno estatal y los municipios, un total de 2 mil 288 millones 344 mil 504.41 pesos, de los cuales se reportó como aplicado en obras de inversión la cantidad de mil 529 millones 643 mil 296.65 pesos, es decir, el 67 por ciento.

No obstante, el 33 por ciento restante, que suman 758 millones 701 mil 207.76 pesos no se sabe en qué fueron aplicados o dónde quedaron durante estos años.

La investigadora, de acuerdo con la nota de Animal Político, señaló que “desde su creación, el Fondo ha presentado serias deficiencias en cuanto a la gestión de los ingresos, la aplicación de sus recursos y los mecanismos de participación y toma de decisiones en sus comités de funcionamiento”.

Se enumeran también algunas de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho en torno al ejercicio de este recurso. Por ejemplo, se refiere que en el análisis de la cuenta pública de 2016 la instancia de fiscalización observó 17 proyectos del Fondo Minero en los que la Sedatu no tenía registros de avance físico, no había programa de ejecución o no tenían las actas de entrega-recepción.

Cabe señalar en diciembre de 2016, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Paula Rey Ortiz Medina, dijo que el 23 de noviembre de ese año, se presentó una denuncia formal ante el órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en que se acusaba al delegado por presuntos actos de corrupción.

Al menos tres presidentes municipales denunciaron el condicionamiento en la contratación de obra del Fondo Minero.

Cero pesos para

medio ambiente

Sobre los recursos que sí se reportaron como invertidos, se informa que el 70 por ciento en promedio, en el caso de Zacatecas el 68.8 por ciento, fue destinado a construcción e infraestructura que se refiere, entre otros trabajos, a pavimentaciones y mantenimiento de calles.

En Zacatecas, casi otro 10 por ciento se fue a obras eléctricas, un 9 por ciento al rubro de educación, un 8.5 por ciento a obras hidráulicas, un 2.1 por ciento a obras de beneficio social, otro 2 por ciento a deporte y ni un solo peso a cuestiones ambientales.

Como Zacatecas, con 0 por ciento de inversión en temas relacionados con el ambiente, están los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Esta ausencia de recursos en este sector es notoria, destacó la investigadora de Fundar, debido a que contrasta con “los efectos medioambientales de la actividad minera”.

Asimismo, sostuvo que “es necesario que las actividades de inversión a las cuales se destinan los recursos del Fondo proporcionen alternativas más allá de la actividad extractiva, ya que la mera creación de obras de infraestructura puede ser sólo un paliativo temporal a los impactos de la explotación de minerales, pero no ofrece alternativas económicas, ambientales y sociales sostenibles a largo plazo para el desarrollo de las poblaciones de estas regiones”.

“Oro para algunos,

pobreza para todos”

Fundar ha elaborado en varias ocasiones el anuario de actividades extractivas en México y en estos estudios se ha abordado el tema del Fondo Minero. En uno de ellos, correspondiente al año 2017, se expone también las repercusiones que ha tenido la minería en los municipios con operaciones de este tipo.

Al caso concreto de Mazapil, donde entre otras empresas se encuentra Peñasquito, se le dedica un apartado completo bajo el título “Mazapil: Oro para algunos, pobreza para todos”. Se destaca que este municipio ha recibido una de las cantidades más elevadas del Fondo Minero, ocupando el primer lugar durante los dos primeros años y el segundo en 2016.

Se mencionan tres minas en operación en este territorio del norte de Zacatecas, además de un listado de nueve empresas que, entre otras, están llevando a cabo trabajos de exploración.

Sin embargo, concluye que “la actividad minera en el municipio ha sido histórica y prolífica, mas no para el 60 por ciento de la población del municipio, que persiste en situación de pobreza, menos aún para el 13 por ciento que vive en niveles de pobreza extrema”.