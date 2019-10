Las futbolistas; el teatro de calle contra la extracción minera

Puesta en escena de “Las futbolistas”, a cargo de la compañía Ráfaga Teatro, originaria de la Ciudad de México ■ foto: andrés sánchez

■ No es la clásica historia de balompié que nos aqueja a los mexicanos

Calderón de la Barca pensaba que la vida humana es como un teatro en el que cada persona representaba un papel. Y en ese gran teatro del mundo apareció el futbol para decirnos que la vida humana es también como uno de sus partidos, se vive en constante competición y hay que jugar duro para ganar sin distraerte, para no dejar que te metan un gol.

“En el futbol y en la vida resulta indispensable saber trabajar en equipo, comprender que un jugador solo no puede ganar un partido” y es esta filosofía del deporte del astro Johan Cruyff la que puede aplicarse en el gran teatro del mundo para enfrentar, como si de un partido se tratara, las adversidades que en México se disfrazan de muchas maneras pero una de ellas es la gran minería que destruye y se apropia de territorios, incluso muchos de ellos sagrados.

Sobre este tema tan nuestro versa la puesta en escena de “Las futbolistas” a cargo de la compañía Ráfaga Teatro, originaria de la Ciudad de México que se presentó ayer y lo hará hoy nuevamente en la Plaza Bicentenario, en el marco del Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas 2019.

“Las futbolistas”, se advierte, no es la clásica historia de futbol que nos aqueja a los mexicanos; no es la búsqueda del quinto partido en la Copa del Mundo; no es la búsqueda del campeonato del Cruz Azul ni la sempiterna ayuda arbitral al América; ni mucho menos la de piernas millonarias que cobran mucho y anotan poco. No. “Las futbolistas” es una historia de amenaza, temor, pasión y triunfo contra ese huésped incómodo que es la minería extractiva.

RAPAMISA es una empresa que se apodera de los recursos naturales de las comunidades indígenas. La historia reúne a Bárbara, María del Rayo y Francisca “La Paca” Hernández, pertenecientes a la comunidad Saté que se caracteriza por su buen juego de pelota y que harán lo imposible por detener el avance. Para esto, la comunidad forma un equipo de futbol para disputar la Copa Progreso y poder encarar a Mr. RAPAMISA, pero antes deberán enfrentarse al poderoso equipo de futbol profesional Las cobras juniors, comandados por el astro Pristiano Boa Donaldo.

Sin embargo antes de enfrentarse a los rivales en el campo de futbol, el equipo de Saté, conformado por las tres heroínas, tendrá que medirse antes a la burocracia y luego al machismo, pues el futbol queda fuera de “las labores propias de su género”, por lo que invocando al espíritu de Juana de Arco tendrán que cortarse su cabello y disfrazarse de hombres para jugar, esto mientras se descubre que RAPAMISA, más que extraer sonrisas pretende convertir el territorio en una mina de basalto, batalla que se hará más dura y que terminará con la vida, (¿dónde se habrá visto?) de los defensores de la tierra.

Cuando Don Pedro Calderón de la Barca escribía que la vida es un gran teatro en el que cada persona representa un papel, con “Las futbolistas” nos damos cuenta qué obras se representan en México y el papel que cada parte desempeña, sin embargo ante esas adversidades, nos enseña la obra mediante el humor y la ironía, parece que el camino que nos queda es recurrir al futbol en el que la pelota como el mundo hay que cuidarlo, acariciarlo y lanzarlo al aire sin dejar que

caiga.