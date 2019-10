Truena MORENA. Truena la Esperanza de México

Todos los partidos políticos en algún momento, pierden la brújula y el Movimiento Regeneración Nacional no es la excepción, en las pasadas asambleas convocadas para la elección de consejeros se pudo apreciar la falta de madurez política de algunos actores: golpeadores, infiltrados, priistas en los padrones morenistas y hasta una ejecución lamentable de un servidor de la Nación. Me asumo simpatizante y reconozco abiertamente que voté por el actual Presidente de la República y que pese a todo, confío en que nuestro barco enderece el rumbo. Estoy convencido de que el Primer Morenista de México, parafraseando a los priistas, debe llamar al orden y a la civilidad al interior del partido ya que precisamente, la oposición aprovechará cualquier error o desliz que se cometa para masificarlo y evidenciarnos ante la ciudadanía por lo que es apremiante la construcción de consensos y evitar a toda costa, perjudicar a la población simpatizante que en el caso de Guadalupe tuvo que pasar varias horas bajo los rayos del Sol para poder acceder a la Asamblea, donde finalmente, tronó la posibilidad de elegir consejeros; el argumento de que antes eran 500 y no se estaba preparado para recibir 4000 no me lo trago, MORENA es el partido en el poder, eso hasta el más ignorante lo sabe y, obviamente, muchos han brincado a esta opción democrática, donde hemos permitido que desde los niveles jerárquicos más altos, se infiltren ratas, corruptos y nefastos políticos que sin lugar a dudas, no contribuirán al fortalecimiento de MORENA, más bien, se aprovecharán del partido, lo saquearán y lo desarticularán para garantizar el regreso del partidazo, tal como lo ha señalado Cantinflas. Particularmente creo que en Zacatecas se deben garantizar los derechos políticos de todos, tanto de aspirantes como votantes, reconociendo que en cierto momento se ha tenido la oportunidad de participar en las posiciones más importantes del partido, lo cual no significa que tal o cual personaje, sea amo y señor de MORENA, pues eso precisamente es lo que evitamos y criticamos, en ese contexto, nadie es propietario de nuestro partido, nadie debe aspirar a enraizarse en las entrañas de MORENA y se debe dar la oportunidad de participación a cualquier persona sin distingos de sexo o apellido. Pese a lo anterior, la evaluación de las asambleas distritales es buena según la información que se manifiesta en la página oficial, pues se realizaron exitosamente 92 asambleas de las 122 previstas en 16 estados, 14 fueron suspendidas por diferencias internas (Zacatecas) y 7 por agresiones ajenas al instituto político, sin embargo, debemos poner énfasis en la civilidad y organización de las próximas asambleas en las que tal vez, la ciudanía ya no quiera acudir tan fácilmente después del trato que recibieron; los organizadores por cierto, me recuerdan a algunos comerciantes de la Capital que dicen: o bien vendido o bien podrido y, seguramente consideraron mejor tronar que perder. Es fundamental recordar que la Cuarta Transformación que se ha pregonado y ofertado, implica que MORENA sea capaz de lograr una profunda transformación a la par del Movimiento de Independencia, de la Revolución Mexicana, el Movimiento de Reforma y, el sexenio que ya se hizo quinquenio sin que pase algo extraordinario para el pueblo, por lo que es necesario reforzar lo hecho hasta ahora, sin simular y operar con la gente que realmente ha abrazado el proyecto de López Obrador, pues falta mucho para: Lograr la honradez y la honestidad, consolidar un gobierno donde los pobres sean muchos menos; una Nación en donde nadie esté por encima de la Ley, con una economía que garantice el bienestar de los mexicanos, donde nadie se quede atrás por ningún motivo pero tampoco tan adelante y, donde la paz sea garantizada como baluarte de los derechos humanos y sus garantías. Así las cosas, MORENA debe superar sus propios retos y garantizar que se respeten las decisiones de sus empadronados y depurar las filas en donde aparecen personas non gratas que solo afectaran la 4T. Espero que en la próxima convocatoria se tengan elecciones a la altura de los MORENISTAS, sin justificaciones infantiles, con apego a Derecho y sin tropiezos como los que se tuvieron, ya si de paso le dan una revisada a los servidores de la Nación pues mejor, ya que algunos dejan mucho que desear. Así pues, si truena MORENA, truena también la esperanza que muchos mexicanos tenemos de un cambio verdadero.

*Integrante del Consejo Mundial para la

Defensa de los Derechos Humanos y

Secretario General del Consejo Zacatecano

de Protección al Ambiente

[email protected]

[email protected]