La Gualdra 402 / Río de palabras

El camino siempre es un lugar de paso un ir y venir en constante movimiento. Un estar y no estar al mismo tiempo. Un río como el que Heráclito mencionó en algún momento.

El camino es al tiempo punto de partida y destino.

Echarse al camino es aventurarse a lo desconocido, es aceptar el reto de abandonar lo estático que puede representar la vida.

Echarse al camino es una manera de no dejar que nos caiga encima el tiempo para cuando la muerte quiera alcanzarnos no nos encuentre en un solo sitio, para que no nos arrebate con su guadaña el aliento.

Para jugar con la idea de que podemos ser eterno… hasta que un día y por voluntad propia deseemos detenernos.

