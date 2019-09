Destaca el presidente municipal de Jerez participación ciudadana en primer informe

Asistieron el gobernador Alejandro Tello y representantes de todos los poderes y niveles de gobierno ■ foto: odín salinas

Este sábado el alcalde de Jerez Antonio Aceves Sánchez rindió su primer informe de gobierno con la presencia del gobernador Alejandro Tello y representantes de todos los poderes y niveles de gobierno.

El presidente municipal inició su discurso destacando la importancia de la participación ciudadana en las decisiones de su administración y expuso que “un buen gobierno es donde manda la gente”.

Por ello, resaltó que al inicio de su gestión se realizó una encuesta a 2 mil 400 personas para que los resultados sirvieran de guía en el rumbo que debía tomar el ayuntamiento a la hora de diseñar estrategias y dirigir los recursos públicos.

También indicó que se han implementado políticas de gobierno abierto porque “no tenemos nada que esconder, tenemos la frente en alto y por eso tomamos la iniciativa”, agregó, de crear un área de auditoría interna que se encarga de revisar todos los procesos del ayuntamiento antes de que se concluyan para garantizar que son realizados con apego a la ley.

Los ámbitos del turismo y la cultura tuvieron un espacio central en la presentación del primer informe de Aceves Sánchez debido a la importancia que tiene para el desarrollo del municipio, aseguró el alcalde, quien consideró que no fue casualidad que Beatriz Gutiérrez Muller eligiera a Jerez para arrancar la campaña Fandangos por la Lectura.

En este rubro, enfatizó los cambios que se generaron en la Feria de Primavera con la inclusión de eventos y espacios que permitieron convertirla en un evento familiar.

Asimismo, consideró que en esta materia se incluye uno de los proyectos más ambiciosos de su administración que es la construcción del Centro de Espectáculos Cultural y Deportivo de Jerez, que hasta el momento ha recibido una inversión de 11 millones de pesos.

En seguridad, el presidente municipal hizo hincapié en la coordinación que ha habido entre las instancias municipales, estatales y federales, y precisó que desde el principio se buscó fortalecer a la corporación del municipio con equipamiento, una patrulla y cinco moto patrullas nuevas.

Además, también se tuvieron capacitaciones para los agentes de la dirección de seguridad pública en práctica de tiro, formación inicial, derechos humanos, arme y desarme, primer respondiente, defensa policial, conducción de vehículos, cadena de custodia y tácticas policiales.

No obstante, aseguró que no sólo deben trabajar en la parte reactiva sino también en la prevención por lo que se ha realizado trabajo con niños, jóvenes y padres de familia ya que “si no atacamos el problema de raíz, nunca serán suficiente las patrullas y los elementos”.

Una inversión de 60 millones de pesos en obra pública, la pavimentación de calles, el acercamiento de los servicios básicos a comunidades en las que no se tenía acceso por ejemplo al agua potable y los apoyos en materia de autoempleo y desarrollo económico fueron otros de los temas destacados por el alcalde en su discurso.

Aprovechando la presencia del gobernador Alejandro Tello Crsiterna, el alcalde le solicitó el apoyo con presupuesto en 2020 para la construcción del relleno sanitario de Jerez. Señaló que ya se ha trabajado con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente para elaborar el proyecto y obtener el terreno para poder instalarlo, pero el recurso propio del municipio “no alcanza”, por lo que se requiere del respaldo estatal.

Como parte del mensaje político, se refirió a la oposición e hizo un llamado a que, pese a las diferencias partidistas, se hable bien de Jerez pues “hablar mal significa frenar nuestro propio crecimiento”.