Tras del Tercer Informe ¿qué viene?

El Tercer Informe de Gobierno de Alejandro Tello Cristerna fue ocasión para confirmar que la suya es una administración permeada por su visión de Estado, en la que, como él mismo lo ha dicho en diversas circunstancias, no privan ocurrencias ni caprichos, sino una perspectiva ciudadana, asumida con certeza y responsabilidad.

Gracias a esa visión, que además está regida por los principios de honestidad, transparencia, eficiencia, disciplina financiera y rendición de cuentas, los recursos públicos, escasos, pero bien empleados, resolvieron dificultades económicas y sociales en un 2019 particularmente difícil.

Sin embargo, las dificultades, lejos de disminuir, se agigantan y si en los dos años pasados el gobierno estatal enfrentó situaciones financieras complicadas, 2020 se perfila como el más difícil de los últimos decenios, cuando el llamado Paquete Económico de la Federación tendrá fuertes recortes presupuestarios que sin duda repercutirán negativamente en Zacatecas.

Por lo pronto, la Secretaría de Finanzas ya analizó las reducciones previstas por el Gobierno de México y se estima que si el Poder Legislativo federal aprueba tal como está ese Presupuesto de Egresos, sufriremos una reducción de 1,500 millones de pesos en comparación con 2019.

Este 2019, como ya se dijo, fue particularmente complicado, pero a pesar de que hay nuevos y muy diferentes actores y escenarios, determinantes en la vida política del país, Tello Cristerna no se cruzó de brazos y generó sinergias que trajeron y traerán beneficios al estado, como en el caso del Impuesto de Remediación Ambiental, un gravamen promulgado en 2017, que busca que las industrias explotadoras de la riqueza del subsuelo contribuyan, con justicia, a la restauración del medio ambiente.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva amparos solicitados por empresas mineras en contra de ese impuesto, al estado llegarán anualmente 1,200 millones de pesos, que atenuarán los recortes presupuestarios. Conviene recordar que 93% de los recursos ejercidos por el estado provienen de la Federación.

Otro factor que ayudó a sortear las dificultades causadas por recortes de las participaciones federales fue la implementación de una política fiscal moderada y eficiente que aumentó de 4.6 a 8.7% los ingresos estatales, lo que nos hizo merecedores del primer lugar nacional como la entidad federativa con mayor elevación en ingresos de origen local.

En su informe, Tello Cristerna mencionó seis grandes proyectos que deberemos realizar el próximo año: nuevo sistema de transporte público para la zona urbana Zacatecas-Guadalupe; el nuevo gasoducto proveniente de La Laguna; la presa Milpillas, solución hídrica para los próximos 50 años; el nuevo parque industrial de Guadalupe; dar conectividad a Internet al 80% de la población, y que la Federación se haga cargo de la nómina magisterial.

Los objetivos son bastante elevados, pero en el ánimo de los zacatecanos debe prevalecer la certeza de que con trabajo arduo todo se puede alcanzar. Gran parte de ese trabajo deberán desempeñarlo senadores y diputados federales, quienes deberán aplicar todos sus esfuerzos para respaldar las gestiones que realice el gobernador Tello Cristerna.

El compromiso de los legisladores es grande y deben responder a la confianza que en ellos depositamos los zacatecanos.

Así como Tello Cristerna está consciente de la nueva realidad política y económica que vive el país, los zacatecanos deberemos unirnos más y trabajar por los mismos objetivos, superando divisiones por intereses particulares o de grupos.

Para concluir, revisemos la información que ayer, dio el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro: el estado puede sufrir una disminución de 1,500 millones de pesos en las aportaciones federales respecto de este año.

De esa cantidad, 900 millones de pesos corresponderían a Convenios y Asignaciones. Esto representaría una reducción real de 30.10%, respecto a 2019. Así, el presupuesto estatal estaría entre 28 mil y 28 mil 500 millones de pesos, cuando el año pasado fue de 29 mil 833 millones.

En pocas palabras, el próximo año será el primero, en la historia del país, en el que los presupuestos deberán ser menores, según lo proyectado por la Federación. Para Zacatecas, ¿qué es lo que viene?

Que no haya duda, sino certeza: Es momento –lo dijo el gobernador Tello Cristerna en su Tercer Informe– en el que se requiere del trabajo conjunto y en equipo para consolidar el desarrollo y no frenar los avances. No se puede pretender que todo siga igual porque las condiciones son hoy muy diferentes y sociedad y gobierno así lo debemos entender. Trabajar con pasión es la ruta. ■

*Titular de la Coordinación Estatal de Planeación