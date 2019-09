“Simiocidio es como matar esa parte irracional y agresiva que tenemos los seres humanos”: integrantes

Integrantes de la banda Simiocidio durante su última presentación en Zacatecas ■ FOTOS: CORTESÍA

■ Los humanos “somos la peor plaga que le pudo haber pasado a este planeta; somos invasores y destructivos”

■ Para estos músicos, el ser humano es una especie inferior, de allí sus sobrenombres “Asesimio”, “Seximio” y “Raciosimio”

■ Los temas de esta banda giran en torno a la destrucción que causa el ser humano

■ El mundo actual no es sostenible; “queremos erradicar el pensamiento avaro y materialista”, sostienen

■ Esta agrupación originaria de Durango se refiere a sí misma como rock instrumental masivo

“Simiocidio es como matar esa parte animal que tenemos todos los seres humanos; esa parte irracional y agresiva, aquella que no piensa y que sólo actúa por impulso”. El ser humano debe eliminar sus impulsos agresivos “para llegar a ser más espiritual”. Nosotros usamos a la música “como arma”, pues, mediante ella, “tratamos de cambiar la forma de actuar y de pensar de la gente”.

Con estas palabras, los integrantes de Simiocidio, banda originaria de la ciudad de Durango, explicaron en entrevista exclusiva el significado del nombre de su proyecto musical, cuyas piezas son totalmente instrumentales y compuestas entre los tres.

Alejandro López Olmeda “Asesimio”, en guitarra; Jesús Palacio Santos “Seximio”, en batería, y Omar Pulgarín Garza, “Raciosimio”, en bajo, comentaron que acompañan sus nombre de apodos para referir rasgos humanos que deben cambiar en el hombre o que destacan en el mismo. De este modo, “Asesimio define lo agresivo del hombre”; “Seximio” alude a la lujuria, y “Raciosimio” tiene que ver con la razón.

Aunado a los sobrenombres, los músicos de Simiocidio se presentan en el escenario vestidos de traje y con máscaras de simios, a fin de exponer el binomio hombre-animal, puesto que “el ser humano es un animal domesticado, pero no educado de forma adecuada. Estamos educados para hacer dinero en la vida, pero no lo estamos para amar, para hacer crecer a este planeta ni para hacer crecer la conciencia. Estamos educados para chingar, no para ayudar. Tenemos preparación académica, pero es una preparación muy fría. Lo peor es que no nos estamos extinguiendo, sino reproduciendo”.

En sus máscaras, a las que adhieren pelucas, Simiocidio posee un tercer ojo, el cual significa “elevación espiritual o de la conciencia”.

Alex, Jesús y Omar manifestaron que en su proyecto, el psicoanálisis juega un papel trascendental, ya que el objetivo de ellos es que la gente haga conciencia, que haga una autoevaluación de qué hace bien y qué hace mal. “Todo es mental, desde lo que piensas hasta el lugar que quieres para ti y los tuyos”. Se trata de que con esa conciencia “logremos tener un mundo mejor y un planeta con mucha agua, y que deje de existir la crisis a causa del dinero. Queremos erradicar el pensamiento avaro y materialista”, sostuvieron.

Dicho eso, negaron que el mundo actual sea sostenible, es decir, “está muriendo; se le contamina para poner más empresas que generan más dinero”, pero “con dinero no podremos comprar recursos como el agua y los bosques”, recursos que no alcanzaremos a recuperar reforestando. Por ejemplo, “en Durango, teníamos un clima templado; ahora el calor es intenso. Hay muchos intereses económicos por recursos como el petróleo. Debemos recurrir a otro tipo de energía. Desgraciadamente, no estamos todos en el mismo canal”.

En este sentido, manifestaron que los seres humanos “somos la peor plaga que le pudo haber pasado a este planeta” por el daño que le hemos hecho; “lo tenemos contaminado y sobrepoblado, pues seguimos creciendo como cucarachas. Creo que no pertenecemos aquí. Todos los animales corresponden a una cadena alimenticia y nosotros no encajamos en ese sistema; somos invasores y destructivos. Por eso es que necesitamos sacar esa parte mala y de la manera en que nosotros podemos hacerlo es expresándolo por medio de la música”.

Afirmaron que para ellos, el ser humano es una especie inferior a cualquier otro ser vivo. “Se dice que las plantas están en un nivel superior de vibración. Los animales han demostrado que tienen mejores maneras de actuar que el humano, inclusive en situaciones que uno no cree; ellos matan por necesidad, mientras que el hombre lo hace por placer. Lo deplorable es que el humano ha acabado con especies desde que irrumpió en la Tierra”.

Al respecto, enfatizaron que sus temas giran en torno a la destrucción que causa el ser humano, y aunque no tengan letra, con ellos intentan “cambiar la forma de actuar y de pensar de las personas que” actúan de manera inadecuada, desde la que “tira basura” hasta “la que secuestra y la que asesina”.

Al respecto de la ausencia de lírica, Simiocidio se declara a sí misma como una banda de rock instrumental masivo; instrumental, a fin de despertar en la conciencia el mero gusto por la música, y masivo, por tocar “una gama de ritmos entre los que están, a veces sin que sea nuestra intención, estilos como thrash, new metal, grunge, progresivo y stoner. Abarcamos un poco de varios géneros”.

Esto último se debe a la influencia que han recibido de agrupaciones como Nirvana, Pantera, Sepultura, Radiohead, además del rock progresivo, sinfónico, entre otros, dado que cada uno de los tres integrantes llegó de diferentes agrupaciones, tenía gustos distintos y se desarrolló en géneros diferentes.

Sintetizaron que se definen como rock instrumental masivo, aunque “nos juntamos simplemente con el propósito de hacer música; no definimos un género en especial. Empezamos a ensayar con la música que sentíamos y el resultado fue Simiocidio”.

Fundada el 28 de abril de 2013, esta agrupación tuvo su lanzamiento el 18 de septiembre de 2014. A menos de una semana de que cumpla cinco años de haberse dado a conocer de manera pública, tiene en su haber un disco, el cual fue grabado en 2014 y se intitula Simiocida; el segundo será lanzado antes de que finalice este 2019 y su nombre será Rapsodia antihumana. De este último, ya han dado a conocer dos sencillos, cuyos títulos son Simio lomo plateado y Monoescape.

Esta banda, que se encuentra en Facebook, Youtube, Deezer, Spotify, Google Play, iTunes y SoundCloud, ha visitado Zacatecas tres veces; la segunda vez fue en 2016, en el evento denominado Punketon que se realiza cada enero y que actualmente es organizado por Espíritu Rebelde Produxiones, y la tercera fue en mayo pasado, al participar en la séptima Expo Tattoo Zacatecas.