En paro laboral, 9 de las 13 ‘prepas’ de la UAZ; acusan que Rectoría no ha cumplido con convenio de desistimiento de huelga

Los planteles donde no han detenido labores son Fresnillo, Trancoso, Valparaíso y Jerez, aunque en este último hay manifestación de brazos caídos

Nueve de los 13 planteles de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) están en paro laboral, en protesta porque la Rectoría no ha cumplido con el convenio de desistimiento de huelga de febrero pasado, en el que se suscribió la realización de un proceso de promoción docente.

Pedro López Jácquez, de la delegación sindical de prepa 4, informó que tampoco se respetan los lineamientos de admisión docente, pues se sigue contratando profesores “por la puerta de atrás”.

Los planteles donde no hay paro laboral son Fresnillo, Trancoso, Valparaíso y Jerez, aunque en este último hay manifestación de brazos caídos, es decir, asisten y no cierran las puertas, pero no dan clases.