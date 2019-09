Lugar común seis

Francisco Toledo (1940-2019). Autorretrato, 1990.

La Gualdra 399 / Río de palabras

De muchas maneras me imagino al infierno. Para mí es como cuando voy al supermercado y la fila para pagar es enorme, del carro de adelante siguen y siguen saliendo productos, además veo que van a pagar con vales; la mujer que viene justo detrás de mí trae un niño de esos incontrolables que de vez en cuando empuja mi carrito a patadas. También me lo imagino por las tardes a la hora del tráfico cuando me desplazo a vuelta de rueda y hace un calor insoportable, las filas de autos no avanzan, volteo a los lados, los otros traen la misma cara que yo, desencajada; las tripas gruñendo de hambre y la música que en lugar de calmar estresa la lenta marcha. También, aunque ustedes no me lo crean, lo imagino como una página de Facebook interminable que se desplaza mostrando miles de veces la misma cara. El infierno también se parece a cuando esperas cita para pasar al consultorio en una institución pública en donde el olor de los fluidos humanos mezclado con las enfermedades te revuelve el estómago pero aguantas el vómito, porque no quieres volver a esperar tres meses a que vuelvan a programarla. Sí, el infierno tiene en mi imaginación muchas y diversas caras; no son otra cosa más que imágenes cotidianas. Es que finalmente, así me imagino el infierno, como esta vida que parece que nunca, nunca se acaba.