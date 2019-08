Hay una necesidad urgente de parar las violencias en contra de niñas, adolescentes y mujeres: Trejo

■ Advierte que las estrategias para detener este problema no han funcionado

Hay una necesidad urgente de parar las violencias, así expresó Cristela Trejo Ortiz, abogada y defensora de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, cuando se le cuestionó sobre el Foro de Consulta Mujeres Trabajando por la Transformación de México que organiza Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en coordinación con la Secretaría de la Mujer del estado.

La abogada, quien también trabaja dando acompañamiento a familias de desaparecidos, declaró que “si de verdad quieren identificar necesidades tendrán que ir a los pueblos, tendrán que ir a las comunidades, y verlas. Porque sus necesidades son ambientales, son de vivienda, son de pobreza, son de violencia, son muchísimas, y creo que en este tipo de foros nada más se ve una parte desde la mirada de personas que, no representan a la mayoría de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan en este estado”.

Respecto al clima de violencia al que se enfrentan las mujeres zacatecanas, específicamente al incremento de feminicidios, dijo que “se ha pasado, en una década, de cuatro feminicidios diarios a 10, lo que indica que las estrategias para detener la violencia no han funcionado en nada; y programas como el Proigualdad hablan de otra estructura y de otras violencias, cuando la urgencia radica en detener los feminicidios y desapariciones contra niñas, mujeres y adolescentes. Luego, en un segundo momento, se hablará de otro tipo de estrategias como las que manejan programas como el Proigualdad”.

En lo que respecta a la pertinencia de este tipo de foros ciudadanos, aclaró que tampoco le gustaría que desaparezcan, pues en muchas ocasiones son el único espacio donde se escucha a la ciudadanía. Pero sí es necesaria la avaluación y seguimiento.

“Yo sí cuestiono mucho estos foros porque creo que están muy fragmentados y muy sesgados en la participación ciudadana, y que la participación ciudadana no puede darse meramente este tipo de eventos, quizá sí junto con otras estrategias que tengan que ver con un acercamiento de las autoridades a las mujeres en sus ámbitos, y no que las mujeres salgan, porque no van a llegar. Creo que también deberían tener un mecanismo de evaluación, cuáles son las propuestas que llegan de estos foros hasta ser política pública o cuáles son las aportaciones, y de ahí evaluar si son necesarios o no”.

Por el lado de quienes organizan el evento, el Doctor José del Tronco Paganelli, quien ha coordinado 20 foros en otras entidades federativas, informó que el último se realizará en el Estado de México el 26 de septiembre. Luego se sistematizará todo lo expresado por las mujeres, y esto dará como resultado el Proigualdad 2019-2024.

Es decir, “el Proigualdad va a tener como insumo final el trabajo de las mujeres en los foros estatales”.

La metodología que se implementará cuanta con elementos novedosos, que ya se han llevado a otros estados, donde las mujeres se sienten escuchadas y satisfechas de poder participar, terminó diciendo el Doctor José del Tronco.

En Zacatecas, el foro se realizará el viernes 30 de agosto en el Palacio de convenciones con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.