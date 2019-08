Designa Gobierno federal 128 mdp para paliar estragos de sequía en el país; 46 mdp serán para Zacatecas

Fotos: ALEJANDRO ORTEGA NERI

Esta mañana inició la expo Agroalimentaria 2019; durará 3 días y en ella participarán más de 8 mil congresistas y 250 expositores

Este jueves dio inicio la expo Agroalimentaria 2019 en las instalaciones del Palacio de Convenciones, donde a lo largo de tres días se darán cita más de 8 mil congresistas y 250 expositores, quienes participarán en 650 encuentros de negocios y en 150 módulos de comercialización sobre una superficie de 16 mil metros cuadrados de exhibición.

Miguel García Winder, subsecretario de Agricultura del Gobierno federal, manifestó que la prioridad de la Secretaría de Agricultura es atender a aquellos que nos dan de comer sin distingo alguno, y anunció que para paliar los estragos de la sequía, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha designado 128 millones de pesos, de los cuales 46 millones son para atender los problemas de escasez de lluvia de Zacatecas.

Por su parte, el gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoció que debido a la falta de agua, los agricultores no la están pasando bien, y aunque no haya declaratoria de emergencia que mitigue esta crisis, desde el gobierno que encabeza no dejarán de trabajar para aminorar la situación que Zacatecas atraviesa, por lo que los productores deben sentirse respaldados.

