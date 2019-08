‘Maravillas en el país de Alicia’ [en el Festival de Aviñón, 2019]

Lewis versus Alice, de Macha Makeïeff en el Festival de Aviñón

La Gualdra 396 / Festival de Aviñón / Teatro

El país que creó Lewis Carroll es inmenso y, en mayor parte, aún no se ha explorado. Contiene maravillas insospechadas que las lecturas de varias generaciones siguen descubriendo. Ni las adaptaciones cinematográficas o teatrales, ni siquiera Walt Disney en su dibujo animado de 1951, las han agotado. La obra Lewis versus Alice, de Macha Makeïeff, inspirada en Lewis Carroll, se presentó el mes pasado en el Festival de Aviñón adaptando con brillo el famosísimo texto del autor inglés. La directora del Teatro de la Criée de Marsella nos ofrece un espectáculo encantado y encantador.

Para ello, Makeïeff construye un camino entre el hombre -Charles Lutwidge Dodgson- y Lewis Carroll -el autor y su obra-. Dodgson era el tercer hijo de una familia de once hermanos; era medio sordo y zurdo como todos sus hermanos y tartamudo como seis de ellos. Le impactó mucho su educación y la influencia de su padre, sacerdote anglicano, decepcionado de que su hijo no se hubiera convertido en un sacerdote como él sino en un simple diácono (al mismo tiempo que un matemático brillante). Este hijo será profesor de matemáticas en Oxford, un excéntrico marginal muy tímido, y autor fecundo. Parece sentirse cómodo sólo en compañía de niños y esto le traerá problemas, especialmente por parte de la familia de la pequeña Alice Liddell (que le servirá de modelo) y a la que propuso matrimonio cuando tenía 9 años. Esperaba casarse con ella tan pronto como alcanzara la edad adulta. Makeïeff no oculta las sospechas de pedofilia que la sociedad victoriana de la época tuvo para con Dodgson (sospechas que algunos persisten en perpetuar, incluso hoy en día). Pero trata de mostrar cómo esta experiencia humana influyó en su obra y fue el origen de la creación del mundo onírico más formidable del siglo XIX.

Todos los personajes están en el espectáculo: el gato de Cheshire, la reina de espadas, los hermanos Tweedledum y Tweedledee, la liebre de marzo, Humpty Dumpty, servidos de manera virtuosa por actores que no descansan durante dos horas.

La sección técnica hace maravillas: las luces y el sonido se combinan para encantar el espectáculo. En el teatro contemporáneo, hoy día, el video sirve para todo (y a menudo para lo peor), pero la inteligencia de Makeïeff demuestra que, con un simple espejo (tenía que haber uno, ¿no?), se puede crea una infinidad de puestas en abismo que participa a la significación de la escenografía y no se limita con ilustrarla. Si agregamos al conjunto una multitud de objetos simbólicos y trajes delirantes, asistimos a un maravilloso espectáculo que encantó al público del Festival.

Pero eso no es todo. Más allá del diálogo que mantiene Macha Makeïeff con Alicia, está el que ha mantenido desde la infancia con su hermano psicótico. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿En qué país te refugiaste? ¿Y cómo llegar hasta ti? Parecen preguntar a la artista y a la hermana. Generosamente ella nos invita a seguirle y viajar por ese maravilloso país. Y pensamos en el verso de René Char -poeta aviñonés- que dice: «En mi país, te damos las gracias». Gracias, Macha.

