Municipio de Guadalupe analiza iniciar demanda por incumplimiento en instalación de luminarias

■ “Alguien se quiso llenar las bolsas con dinero que no era suyo”: Julio C. Chávez

“Alguien se quiso llenar las bolsas con dinero que no era suyo, y hoy la Legislatura del estado a quien ya se le turnó el tema tiene la alta oportunidad de corregir, pero no solamente que quede allí, de sancionar y de investigar por qué se pretendía hacer ese robo al municipio de Guadalupe; la evidencia es clara”.

El ayuntamiento de Guadalupe analiza iniciar una demanda por el incumplimiento del contrato en la instalación de luminarias públicas y la afectación que este tiene en el municipio en materia de seguridad, un procedimiento que podría derivar en la vinculación a proceso del ex alcalde Enrique Guadalupe Flores Mendoza y otros ex funcionarios.

“No solamente a él pues, no es un tema personal ni dirigido, pero evidentemente quién firmó el contrato, quien lo hizo sin tener las condiciones, quien pretendió perjudicar al municipio, ¿pues a todo mundo verdad?, ex Presidente, ex Síndico, ex Tesorero…quien esté involucrado debe de responder”.

Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de la demarcación, dijo esto luego de ofrecer un comparativo entre el proyecto de iluminación pública de la anterior administración y el de la presente.

“El proyecto de Enrique: 354 millones de pesos, 10 años, y ni un centavo de ahorro; proyecto propuesto por Julio César: 65 millones de pesos, cuatro años, y con la garantía y coordinación de la CFE para un ahorro del 50% en el consumo de electricidad”.

Subrayó que con la propuesta actual la deuda se redujo a una séptima parte del costo proyectado por la administración anterior y el tiempo de pago también lo hace a menos de la mitad, mientras que el ahorro del 50 por ciento en energía eléctrica pagará las luminarias.

De las 8 mil luminarias instaladas derivado del contrato celebrado durante la administración de Flores Mendoza, 2 mil no funcionan y otras 4 mil no corresponden con lo estipulado en el documento, dijo.

“Nosotros estamos valorando si demandamos a la empresa por incumplimiento de contrato, por no haber realizado lo que el contrato señalaba, y hasta dónde resulten los responsables, que tengan que pagar”.

Expuso que el municipio “está a salvo muy a salvo” luego que tardó ocho meses en un proceso que permitió rescindir el contrato “donde señalamos las inconsistencias”, los elementos de incumplimiento del mismo y “por qué no podía continuar eso por parte del municipio”, a fin de obtener un procedimiento jurídico-administrativo adecuado.

La decisión final de si el ayuntamiento de Guadalupe interpone o no el recurso legal contra la empresa y quienes resulten responsables se concretara durante este mes de agosto.

“Si la empresa señala que ellos recibieron verbalmente una indicación, un oficio que no esté registrado en el municipio, que la auditoría hoy en día no tiene, que el municipio no tiene, y redunde en lo que se señala, ¡Pues ojalá que la justicia ya llegue a Zacatecas, por el amor de Dios!”.

Julio César Chávez también se refirió al pago del predial en su demarcación, un tema que dijo respecto de los incrementos que se hicieron, ya está superado.

Destacó que se paga menos por este concepto en Guadalupe que en Zacatecas o Fresnillo, por lo que solo se actualizó la tarifa, algo que “la ciudadanía ha entendido bien” aseveró, y que se ve reflejado en las obras como la ciclovía, el campo de tiro con arco y ocho parques que se hicieron, así como la inversión en luminarias solares que hacían falta.

Agregó que en el tema de la lentitud para su cobro sí se puso atención y conjuntamente con Inegi y Banobras se implementa un proyecto que implicará una inversión de 4 millones y medio de pesos durante los meses que restan del año y dos del siguiente para capacitación, equipo de cómputo del área de catastro y en términos generales su modernización, que implicará asimismo la cartografía a partir de vuelo con drones y la localización de puntos georreferenciados, “para que el ciudadano tenga la certeza de que su propiedad tiene reconocido por el municipio el valor real de metros cuadrados de construcción, y metros de terreno”.

Dijo que en este momento Guadalupe tiene el software más actualizado de entre los 58 municipios del estado en esta materia, un tema por el que fue reconocido el ayuntamiento por personal de Catastro del estado.

Chávez Padilla reconoció asimismo la iniciativa de la diputada a la 63 Legislatura, Alma Gloria Dávila Luévano en el esclarecimiento de la delimitación territorial de los municipios de Guadalupe, Vetagrande y Pánuco, que se dirimirá en una comisión especial en la que autoridades de los tres niveles de gobierno presentarán pruebas documentales con que sostienen las que denominó, sus “teorías” para finalmente llegar a un acuerdo al respecto.

Tras dos meses de instalada la comisión especial, aseguró que se tiene un buen avance luego que la primera vez que se abordó el asunto fue durante la administración del ex gobernador José Guadalupe Cervantes Corona, sin que sucediera nada desde entonces.