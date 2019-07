No hay certeza jurídica para poder licitar presa Milpillas: Conagua

Imagen de archivo

Existía un recurso por 504 mdp autorizado por el PEF 2019

La Comisión Nacional del Agua solicitó al Gobierno del Estado documentación legalmente donde se acredite la liberación e indemnización de los predios

Con el propósito de continuar con el proyecto que fue la construcción de la presa Milpillas para garantizar el incremento y oferta del vital líquido de agua potable para el corredor municipal Zacatecas-Fresnillo, la Comisión Nacional del Agua asignó 47.3 millones de metros cúbicos (mm3) concesionados al Gobierno del Estado para uso público urbano inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) el 31 de agosto de 2016. Esto propició, de acuerdo con un comunicado enviado por la Conagua, las acciones para la construcción de la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, contempló como una primera parte una asignación de recurso por el orden de los 169 millones 750 mil pesos, monto federal que no fue posible ejercer al 100 por ciento debido a la problemática social vigente a la fecha.

Por otra parte, el Gobierno federal y el Gobierno del Estado firmaron un convenio de colaboración para formalizar las obligaciones que a cada uno competen para llevar a cabo la ejecución de la presa Milpillas. Por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), correspondió cumplir con lo siguiente:

Realizar, gestionar y entregar todos los trámites administrativos como el cambio de uso de suelo, terrenos, permisos ambientales y autorizaciones de ejidatarios y pequeños propietarios.

Las indemnizaciones de terrenos y bienes distintos a las tierras requeridas.

Entregar a la Conagua los permisos ambientales y de terrenos liberados al 100 por ciento para la ejecución de la obra.

Supervisión normativa en coordinación con Conagua.

Por parte de la Federación, a través de la Conagua, correspondió lo siguiente:

Aportar los recursos económicos.

Licitar, contratar y supervisar la obra.

Integrar, revisar y resguardar el expediente único del contrato.

En general, derivado de todo lo estipulado en el Convenio de Coordinación 2018, firmado por el Ejecutivo federal y el Gobierno del Estado, no se cumplen con las condiciones pactadas en dicho convenio, entre ellas las indemnizaciones de terrenos y bienes distintos a las tierras, lo cual es requerido para continuar con la licitación de la segunda etapa de la construcción de la presa Milpillas, además de no entregar a la Conagua los permisos y terrenos liberados al 100 por ciento de los ejidos Atotonilco, Estancia de Guadalupe y El Potrero, misma situación que no permite la ejecución, y por lo tanto, se retira la segunda inversión federal programada para 2019 por el orden de los 504 millones de pesos que se contaban en reserva en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.