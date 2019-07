Investigación por asesinato de Marcos García está “prácticamente” concluida: fiscal de Justicia

Sede la Fiscalía General de Justicia del Estado ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

El fiscal general de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, aseguró que “nosotros ya estamos listos para emitir la resolución por parte del Ministerio Público” respecto al asesinato del joven Marcos García al momento de ser detenido por policías investigadores al interior de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el pasado 10 de abril.

Aunque su indagatoria ya está “prácticamente” concluida”, señaló que van a esperar a recibir la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CDHEZ).

“Queremos estar atentos a las recomendaciones que haga la Comisión para atender y si tenemos que modificar alguna actuación por parte de los Policía de Investigación lo tendremos que hacer. (…) A partir de esa recomendación, nosotros resolveremos la carpeta de investigación”, apuntó.

Asimismo, en cuanto a las detenciones que ha habido en el caso del homicidio de una estudiante de Derecho en las instalaciones de su facultad (el mismo día que falleció Marcos), dijo que hasta el momento no han encontrado indicios de que estas personas que han sido aprehendidas estén relacionadas con el asesinato de un abogado ocurrido unas horas antes al de la joven.

Secuestro virtual

En días pasados el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, mencionó que el denominado secuestro virtual en Zacatecas se ha incrementado en lo que va del año un 50 por ciento respecto al mismo periodo de 2018 y, al respecto, el fiscal Francisco Murillo alertó sobre los riesgos de usar el teléfono celular sin precaución, ya que es la vía por la que se comete este delito.

Recordó que el secuestro virtual no está tipificado como tal en el Código Penal, sino que se trata de una modalidad de extorsión en la que los delincuentes aprovechan el miedo generado por la situación actual de violencia para engañar a sus víctimas.

“Ante la falta de medias de precaución, de prevención de las mismas personas, es una forma de caer fácil donde los delincuentes se aprovechan del miedo, del temor, para que las victimas caigan y se auto priven de la libertad; se van y se encierran en los hoteles”, expuso.

Debido a la facilidad con la que se convence a las víctimas de actuar de esta forma, y por el aumento de estas prácticas, ha sido recurrente en el primer semestre del año el rescate de víctimas de secuestro virtual en el estado.

El caso más reciente ocurrió durante la semana pasada en Calera, en el que fueron liberadas dos personas que estaban retenidas, mediante engaños telefónicos, en un hotel de la cabecera municipal.

El fiscal dijo que está en riesgo cualquier persona que tenga un teléfono celular ya que los casos que se han atendido no muestran que las víctimas tengan un perfil específico; “no distinguen ni edad ni sexo ni nada”, expuso, pues se ha rescatado tanto a adultos y jóvenes como niños.

En cuanto a la forma en la que los delincuentes engañan a las personas, sostuvo que “la propia víctima, ante el uso de palabras, es sacada de su domicilio, es llevada con engaños fuera, no permiten que cuelgue el teléfono y van y se encierran en algún hotel”.

Posteriormente, tras tener aislada a la víctima directa del secuestro virtual, los responsables del ilícito le obligan en algunos casos a tomarse fotografía, inclusive en las que aparezca la persona desnuda y a enviárselas a sus familiares.

“En algunos casos la familia recibe fotografías, en muchos casos desnudas las personas, y se asustan, creen que sí está secuestrada y obviamente empiezan a pagar; cuando la misma persona que se encerró en el hotel, es la que se toma estas fotografías, incluso hasta video, y las manda a la familia con su mismo teléfono”, explicó.

Murillo Ruiseco indicó que a través de las aplicaciones que se han puesto en marcha como la llamada Zacatecas libre de extorsión y también en las redes sociales de la Fiscalía se puede obtener información sobre algunos números de teléfono que han sido utilizados para extorsionar.

El objetivo de difundir esta información, apuntó, es “para que la gente tenga cuidado y no los conteste para que no caigan las personas en el error, pero es mucha la delincuencia que utiliza este mecanismo muy sencillo, que no les cuesta porque no lo invierten nada y la gente cae demasiado fácil”.