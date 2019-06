Reto de Renapo y registros civiles del país, que no haya personas sin identidad jurídica

Zacatecas fue sede de la Reunión Regional de la Zona Norte del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil ■ foto: andrés sánchez

■ La identidad es un derecho humano: Roberto Zárate, director del Registro Nacional de Población

■ Al no tener acceso a este derecho, los mexicanos en EU “muchas veces son invisibles”; el gobierno de Zacatecas tuvo que “innovar” para respaldar a los connacionales: Tello

El nuevo reto que enfrenta el Registro Nacional de Población (Renapo) y los registros civiles de todos los estados es el de acabar con el “sub registro” que actualmente hay en México, es decir, deben lograr que no haya en el país alguna persona sin identidad jurídica.

El director adjunto del Renapo, Roberto Zárate Rosas, durante su visita a Zacatecas para asistir a la Reunión Regional de la Zona Norte del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, destacó que la identidad es un derecho humano y además consideró que es el más importante, ya que es el que puede garantizar el acceso a los demás.

“No puede haber una persona en México que no tenga reconocida su identidad, es lo primero, antes del derecho al agua, a la vivienda, a la salud, tenemos derecho a saber quiénes somos”, expuso.

Por ello, ésta será una de las primeras líneas de trabajo que se impulsará este año desde la Federación para tratar de alcanzar la meta referida que, además, corresponde a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Zárate Rosas señaló también que otro de los pasos que tienen que dar en este ámbito es el de conseguir que el registro de nacimiento se realice en un plazo máximo de 60 días, como lo marca la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que “de nada sirve tenerlo a los 10 años”.

Asimismo, destacó que como eje general se buscará tener un solo Sistema Nacional que se base en las personas y no en el tipo de registro “porque no somos ni de primera ni de segunda”.

En la inauguración de la reunión, intervino también el gobernador Alejandro Tello, quien hizo hincapié en el derecho a la identidad, en particular, de los migrantes.

Tras señalar que al no tener acceso a este derecho, los mexicanos en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, “muchas veces son invisibles”, sostuvo que el gobierno de Zacatecas tuvo que “innovar” para respaldar a los connacionales que residen en el vecino país del norte ante las nuevas medidas migratorias.

Por ello, destacó que se han realizado las ferias binacionales en las que se llevan al territorio estadounidense todos los servicios de la administración estatal como la impresión de actas de nacimiento y otros documentos oficiales de identidad.