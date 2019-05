Soñé que era niño, que despertaba muy temprano un sábado por la mañana para poder ver aquel ratón con su mundo mágico, lleno de invitados con princesas y seres mitológicos, unos buenos y otros no tanto, duendes gruñones, hadas que concedían deseos, un perro orejón que parecía tener tos y un pato con un tono un tanto gangoso; los mejores amigos inseparables, una amistad un tanto rara, un pato, un ratón y un perro que juntos eran más fuertes y poderosos que cualquier otro superhéroe conocido hasta hoy en nuestros tiempos.

Mi mamá me grita desde la cocina: “¡Ya levántate, ya está el desayuno!” Me levanto y me pongo mis sandalias de mi equipo de futbol favorito; en el camino me pongo a pensar “¿Qué estará preparando mi mamá? Seguro es huevo con jamón y papas a la francesa, ¡Sí! A eso huele, y con una rica malteada de fresa”. Vaya manjar de Dioses, era feliz con cosas tan sencillas y no lo sabía; mis padres eran jóvenes, eran fuertes, llenos de sueños por cumplir.

Vamos por unos nachos, a ver a los perritos, y a llorar porque no me compraron un pez de color naranja, porque dicen mis papás que no soy el mejor cuidador de mascotas que digamos, pero todo se soluciona con dos luchadores de plástico que cuestan 10 pesos, están todos mal pintados y no se pueden mover, uno es El Santo y otro La Parca. No puedo aguantar más a llegar a mi casa, y empezar a pelear los rudos contra los técnicos en el mini ring que tengo en el cual las cuatro cuerdas son unas ligas puestas a presión.

Llegamos a casa, mi perrito que falleció hace más de 10 años se encuentra feliz por verme una vez más, me dispongo a jugar y… Suena la alarma, ya van a ser las 10:00 AM, se me hizo tarde, tengo que ir a trabajar, tengo que preparar mi desayuno y seguir con la rutina que día a día llevo.

Querido Memito, fue bonito volver a soñar y recordar que somos y fuimos felices con tan poco, espero te sientas orgulloso del adulto que soy hoy, y prometerte lo que siempre quisimos, algún día vamos a salvar el mundo.

*Guillermo Félix Betancourt reside en Zacatecas, Zacatecas