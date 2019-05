Planea el IMSS construir hospital en Fresnillo, junto a Unidad de Medicina de la UAZ

Manuel Cavazos explica que urge desahogar la sobrecarga en el hospital de El Mineral ■ foto: andrés sánchez

■ Ya se gestiona con el municipio la urbanización del terreno: delegado

■ Además de ayudar a la atención de la población, permitiría que los alumnos realicen ahí su servicio y residencia

Manuel Cavazos Melo, delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que se planea la construcción de un nuevo hospital en Fresnillo, mismo que se ubicaría de manera contigua a las instalaciones del programa de Medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Expuso que en este momento se realizan las gestiones con el municipio para que urbanice el terreno, y así realizar el registro del proyecto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“He manifestado que me urge abrir el hospital en Fresnillo, urge desahogar la sobrecarga que hay en el hospital, pero todavía no hay fecha y dependo de México y de la Secretaría de Hacienda”, indicó.

Además de ayudar a la atención de la población, permitiría que los alumnos de la Unidad Académica de Medicina de la UAZ realicen ahí su servicio y residencia, es decir, habría más espacio para ellos.

Cavazos Melo explicó que para llegar al proyecto ejecutivo de un hospital como ese, hay que superar cinco etapas y en este momento se tiene avanzado hasta la tercera etapa. Falta el cuarto, consistente en que el municipio construya la infraestructura urbana, y después la el procedimiento de licitación.

Consideró que a finales de este año podría haber algún avance más en el procedimiento para llevarlo a cabo, ya que el hospital es un proyecto que se necesita y el gobierno federal está enterado de ello.

En otro tema, informó que municipios, e instituciones educativas adeudan al IMSS mil 200 millones de pesos, con quienes se están generando convenios de pago de acuerdo a la situación de cada caso.

“Tenemos un código de actuación iscal, no podemos perdonar multas, pero tienen que solucionarlo. Nosotros no vamos a cancelar el servicio pero necesitamos que nos paguen porque vivimos de una cuota obrera-patronal-. El IMSS no vive del gobierno”, expresó.

Cavazos Melo se refirió al Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), subsistema al que el instituto congeló sus cuentas bancarias por su adeudo, lo que muestra que el IMSS tiene esa facultad, además de otras medidas como el embargo, “pero no queremos llegar a eso y reconozco que el director y los alcaldes tienen buena disposición”.

Indicó que se ha generado una agenda con todos los deudores y nadie a negado su adeudo, por lo que se espera que se encuentren e implementen las medidas que sean necesarias para finiquitar los adeudos.