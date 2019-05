Familiares de niños heridos por granada en Río Florido aseguran que artefacto fue lanzado desde el exterior

Aspecto de la comunidad Río Florido, Fresnillo ■ foto: FACEBOOK RÍO FLORIDO, FRESNILLO

■ Los menores jugaban al interior de la iglesia; narraron que cayó un objeto y luego se produjo la explosión

■ El lunes por la tarde se reportó que el estado de salud de 3 infantes lesionados se reportaba como estable y otro se reporta como delicado

Los familiares de los niños heridos en la comunidad de Río Florido, en la explosión de una granada al interior de la iglesia, aseguraron que el artefacto explosivo no se encontraba en el recinto religioso, sino que fue lanzado desde el exterior.

En una entrevista realizada por la televisora B15 Fresnillo, la madre de uno de los lesionados hace un recuento de lo ocurrido y señala que los menores que se encontraban jugando al interior de la iglesia fueron quienes narraron que cayó un objeto y posteriormente se produjo la explosión.

En el comunicado enviado este lunes por las autoridades se confirmó que el artefacto fue una granada, descartando la versión oficial que se dio en un inicio que señalaba que los hechos estuvieron relacionados con cohetones.

No obstante, no se precisa la procedencia de la granada. Únicamente se expone que “aún no se establece si se encontraba en el lugar del hecho o fue lanzado”.

De acuerdo con la narración de los menores presentes en el lugar, recopilada en la entrevista del medio local, “no andaban jugando con cohetes ni nada. Ellos traían su pelota, se sentaron a jugar y cayó. Ellos mismos dicen que ven que cae eso y se oye el estruendo tan fuerte. Todos los niños que estuvieron allí le pueden decir que ellos vieron cuando cayó aquello, una bola, ellos dicen que como una pelota entre negra y gris”.

En el comunicado oficial enviado este lunes se refiere que el laboratorio balístico de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) determinó, tras una revisión, que se trataba de una granada, lo que se corroboró con un segundo análisis llevado a cabo por personal del Ejército especializado en explosivos.

Hasta el lunes por la tarde, el estado de salud de los cuatro menores lesionados se reportaba como estable en el caso de los heridos de 11, 12 y 13 años, mientras que el más pequeño, de 6 años de edad, se reportaba como “delicado”.