Con continuidad de Brito se pierde oportunidad de transparentar recursos públicos: Arteaga

Fernando Arteaga Gaytán, dirigente estatal de Morena ■ FOTO: FACEBOOK

■ Opina que “esta decisión solamente deja un mal sabor de boca a los zacatecanos”

■ Lamenta que en el estado no se quiera avanzar a la par con la política nacional de transparencia, de lucha contra la corrupción

Los acuerdos entre las fracciones partidistas dentro de la 63 Legislatura del estado, en la cual se incluye la de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con otros partidos, no abonan a la cuarta transformación por la que trabaja el Gobierno Federal, al ratificar a Raúl Brito como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), porque de manera unánime los diputados votaron a favor de que Brito permaneciera en el cargo, incluyendo legisladores de la fracción de Morena.

Lo anterior, lo señaló Fernando Arteaga Gaytán, dirigente estatal de Morena, quien añadió que: “con esta ratificación se pierde una preciosa posibilidad de nombrar a quien en verdad ayudará en la transparencia y rendición de cuentas”.

Refirió que se debe analizar el origen del auditor, es decir, de dónde surge antes de obtener dicho nombramiento por primera vez, cuáles fueron sus cercanías, cómo es electo y cómo se da esta ratificación.

“Al volver a tenerlo en ese puesto, los ciudadanos pierden la oportunidad de contar con un auditor que se encargue de verdaderamente transparentar los recursos públicos, como lo exige el pueblo”, insistió.

El dirigente de los morenistas en Zacatecas, lamenta que en el estado no se quiera avanzar a la par con la política nacional de transparencia, de lucha contra la corrupción y de acabar con los privilegios.

“Yo no meto las manos al fuego por nadie, cada quien tendrá que asumir las consecuencias de sus actos, hay un pueblo que dio una instrucción y un mandato, de estar contra la corrupción, hay que cuestionar a los diputados si van acorde a lo que el pueblo manda

Indicó que no cuestiona a los ciudadanos en si están de acuerdo en que Brito continuará con este cargo, pues hay organismos e intelectuales, así como las cámaras empresariales, que no fueron consultados. “Y esta decisión solamente deja un mal sabor de boca a los zacatecanos”, finalizó.