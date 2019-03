Buscan mantener escuela de baloncesto en Jerez, ante supuestas presiones de vecinos

Daniel García García, docente jubilado y director de la escuela de basquetbol ■ foto: andrés sánchez

■ Actualmente se brinda atención a 83 alumnos de entre 6 y 14 años

■ Acusan que autoridades locales quieren cerrar el espacio y supuestamente regresarlo a los colonos

Actualmente, la Escuela de Baloncesto Azteca de Jerez, está cambiando la vida de 83 jóvenes de los 6 a los 14 años. Tal y como lo hizo con 31 adolescentes que han sido basquetbolistas destacados y que han representado en olimpiadas y competencias a su municipio, al estado y a México, y que han sido incluso becados por la Universidad para estudiar una licenciatura y ser personas de bien.

Sin embargo, ante la falta de sensibilidad de las autoridades locales, que están analizando retirar esta escuela para supuestamente regresar el espacio a los vecinos de la colonia Guadalupe, podría truncar los sueños de estos jóvenes deportistas, advierte Daniel García García.

Es un docente jubilado de educación primaria y secundaria, es director de la institución, en la cual ha trabajado durante 24 años. Explica que desde el 2008 se logró obtener el comodato del actual espacio que alberga la escuela, la cual se encuentra en la colonia Guadalupe, en pleno centro histórico. Recuerda que la entonces alcaldesa Alma Ávila tuvo la sensibilidad de otorgar el comodato de este predio.

Previo a la instalación de la escuela, se hizo un estudio de observación para analizar el uso que se le daba anteriormente a este terreno. Se detectó que algunos jóvenes la utilizaban de manera esporádica, y el lugar se encontraba en total abandono y descuidado.

Aclara que esta escuela no le cuesta ni un peso al ayuntamiento, pues desde un principio se buscó obtener recursos por medio de actividades como reciclar material para venderlo y obtener dinero para instalar tableros, luminarias, instalación de sanitarios, entre otros.

Sin embargo, hasta que llega la administración del alcalde Antonio Aceves Sánchez es cuando se comienza a tener problemas con este espacio, dice, pues para él de manera extraña, en mayo, en temporada de campañas políticas se comenzó con la incertidumbre, de que el ayuntamiento decida dar otro uso al lugar.

Y esto se debía a que los vecinos de la zona exigían recuperar dicho espacio para el esparcimiento de sus hijos. Incluso hace un mes llegó gente de la zona, esperando a que abriera la escuela para usar el espacio, lo cual hicieron de manera agresiva para jugar futbol, aunque no está acondicionada para ser usada para dicho deporte. Esto, sin importar que hubiera niños que se encontraban entrenando y quienes se asustaron ante esta actitud, señala.

“Los niños están deseosos de reingresar a su espacio y acudir a competencias. Lamentó mucho que se dé esta situación, teníamos 30 niños de entre 6 y 9 años ese día que ingresaron estas personas, quienes comenzaron a lanzar balonazos, lo que preocupó a los niños”, detalló.

En este sentido, el profesor aclaró que el espacio estaba libre para ellos, siempre y cuando ingresaran de manera ordenada. También ofreció que se inscribieran niños a la escuela, sin costo alguno.

Por ello pide que se siga manteniendo el comodato del espacio, ya que debe perdurar para los niños y jóvenes jerezanos, donde aprenden valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto a los demás, entre otros.

Se cuenta con maestros de educación física, kinesiólogo, así como ex estudiantes de la escuela, quienes siguen capacitando a las nuevas generaciones. Se trabaja con un plan integral de actividades, con fundamentos y metas.

En el 2003 se trabajó en una escuela primaria, pero por motivos de “organización” ya no se les permitió entrenar, por lo que se estuvo buscando un lugar, en el que los estudiantes estuvieran seguros, con higiene, sanitarios y áreas verdes.

Recuerda que este proyecto inició como fase experimental en el año de 1994. Posteriormente, y ante la buena respuesta de los basquetbolistas jerezanos que se sumaron al proyecto, se decidió constituir una escuela formal. Y se sumaron docentes y personas comprometidas con el deporte

Paola Mireles llegó a esta escuela a la edad de 7 años. Actualmente a sus 20 años, para ella es su segundo hogar. Siente tristeza de que por diferentes intereses no valoran el esfuerzo que se ha hecho para consolidar esta institución.

“Mis mejores momentos han sido aquí, en este deporte, fuera de lo deportivo me ayudó como persona, además tuve logros como ser seleccionada estatal. Entrenábamos de lunes a viernes, y los sábados hacíamos actividades, como recoger basura y separar material reciclable y obtener dinero para balones y lo que se necesitara. Plantamos además 50 árboles”, recuerda.

Cristofer de la Cruz llegó en el 2013, opina que en este espacio se siente cómodo y libre. Le gusta practicar baloncesto, y ha hecho muchos amigos. Tampoco quiere que cierren su escuela, porque desea cumplir sus sueños de llegar a competir de manera profesional.

Esto impacta de manera negativa a los padres de familia de los alumnos, porque es de los pocos lugares donde se imparte la disciplina de basquetbol. Y quienes ven en este lugar una oportunidad para que sus hijos se desarrollen.

“Como padres buscamos lo mejor para nuestros hijos, pero las autoridades se quedan cortas en el discurso, cuando dicen que van a apoyar el deporte, es más fácil que me den un permiso para vender cerveza en la feria, que un apoyo para el deporte”, dice Eduardo García, padre de familia.

Por su parte, Jenifer de la Cruz es madre de un alumno que llegó desde la educación prescolar, y actualmente está en quinto de primaria. Ella también fue alumna de esta escuela y por su experiencia buscó un lugar seguro donde su hijo conociera este deporte.

“Todos los maestros trabajan con niños, tienen vocación, y para mí, como madre de familia, me deja tranquila. Además he sido testigo cómo han tenido capacitaciones. He visto los resultados en mi hijo, y no es justo que una escuela organizada pueda desaparecer por conflictos”, menciona.