Escultura en el cementerio de Recoleta, Buenos Aires, Argentina.

La Gualdra 375 / Río de palabras

Me gusta la soledad de los cementerios, donde el tiempo está detenido y sólo se diferencia por el día y la noche, por la sombra que proyectan las tumbas en el suelo. En ellos los relojes enloquecen al no encontrar sentido y los calendarios deprimidos pierden su razón de ser. Me gusta su aparente olvido del mundo, porque se olvidan las presiones del trabajo, los pendientes impostergables, las promesas, los sueños por cumplir. Los dolores desaparecen, las pasiones se aplacan, los amores se olvidan. Todo queda sepultado en la quietud de los camposantos, campos donde lo último que importa fue la santidad de las personas en vida, o su maldad… tampoco la inteligencia, la pobreza, la fortuna, todo democráticamente se nivela. Todo vuelve a su original calma, se congela y de alguna manera se perpetúa. Me gusta la soledad de los panteones, pero sólo por momentos y de paso, aún no pienso refugiarme permanentemente en ella.

