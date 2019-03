En puerta, nuevas medidas para rescatar a Pemex: SHCP

Carlos Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en imagen del pasado 6 de marzo. Foto La Jornada

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene listas nuevas medidas significativas para rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales serán anunciadas en los próximos días, adelantó ayer Carlos Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante su participación en la clausura de la 27 reunión plenaria de consejeros de Citibanamex, el funcionario federal fue interrogado por los asistentes sobre las acciones para ayudar a la petrolera.

Después de recordar que el pasado 15 de febrero el gobierno federal anunció un apoyo 5 mil 200 millones de dólares para este año, que incluye la reducción de la carga fiscal, Urzúa Macías dijo que muy pronto lo vamos a anunciar. Espero que en marzo, todavía no sé cuándo nos va a autorizar el Presidente, si es que está de acuerdo. Tenemos otras medidas, creo, que van a ser un poquito más significativas y van ayudar a Pemex .

Muchos observadores consideraron que desgravar a Pemex a lo largo del tiempo no es suficiente , sostuvo el funcionario, quien no se refirió directamente a las calificadoras Fitch y Standard and Poor’s, las cuales cuestionaron la efectividad del plan gubernamental presentado en febrero para respaldar a Pemex tanto en la parte financiera como en la liberación recursos para que invierta en producción.

Si no resolvemos el problema va a empezar a dañar la deuda soberana, la deuda de todo México. Para nosotros es muy importante ayudar lo más que se pueda a Pemex , enfatizó.

Comentó a los consejeros –quienes se reunieron en uno de los hoteles más lujosos de Polanco– que el flujo de caja antes de impuestos en Pemex no es tan malo, en comparación con petroleras como Shell o Exxon, pero la empresa mexicana tiene una carga fiscal superior a la de otras compañías.