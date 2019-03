Tierra Blanca: mucho dolor, mucha rabia / Carmen Garibo*

Buenas tardes a todas y a todos los que están aquí, gracias por venir y por acompañarnos en este día de dolor, pero también de mucha dignidad y fuerza, por recordar a mi Susana y a sus amigos: José, Bernardo, José Alfredo y Mario.

Hoy estamos acá con un vacío muy grande, pues nos faltan nuestros niños y mi niña. Es mucho dolor y mucha rabia; ha sido mucho caminar desde que hace tres años la policía corrupta detuvo sin ninguna razón a nuestros hijos y junto con el crimen organizado los desaparecieron. Hoy se dice claramente: nuestros hijos no hicieron nada malo, los responsables son las autoridades. Mi hija era buena persona, alegre y estudiosa, era muy amiguera y por eso fue a festejar un cumpleaños, quería regresar a casa, no estaba en malos pasos, como quisieron decir. Mi hija Susana tenía 16 años, a ella le gustaba mucho salir con sus amigos y quería estudiar ingeniería química, era rebelde como los muchachos de su edad y le gustaba tanto abrazarnos. Yo siempre estaré tan orgullosa de ella, no hay día que no la piense. Hoy quiero que todos los que están aquí piensen en nuestros jóvenes y que en este acto quede muy claro: Susana y sus amigos eran inocentes, eran jóvenes con su vida por delante y no merecían lo que les hicieron, y eso es responsabilidad de las autoridades.

Desde que supimos que mi hija y los hijos de Columba, Carmen, María del Carmen y Gloria no regresaban a nuestras casas nos unimos para buscarlos, desde ese momento nuestra vida cambió para siempre. Juntas hemos encontrado fuerza para avanzar y así hemos seguido andando; ante la falta de respuesta del gobierno, nos teníamos a nosotras, mientras ellos no investigaban, mientras no nos creían, mientras decían mentiras, nosotras seguimos firmes y así seguiremos. A las cinco familias nos une el mismo dolor que nos dejaron cuando nos arrebataron a nuestros niños y mi niña, pero también nos une un lazo más, ese que compartían José, Bernardo, José Alfredo, Mario y mi Susana, el cariño de su amistad. Y ese recuerdo, ese amor, esas risas cuando estaban juntos, nos unen para seguir adelante.

Cuando el 11 de enero fuimos al Ministerio Público para preguntar por nuestros hijos y mi hija, no imaginábamos lo que venía, queríamos respuestas y no nos decían nada, no hacían nada; entonces ahí nos plantamos, fueron 87 días de estar ahí, con frío y con mucho miedo, con la incertidumbre de no saber de nuestros hijos. Mientras estuvimos ahí, muchas personas se acercaron y nos acompañaron, así supimos con mucho dolor que nuestros hijos no eran los únicos y que la policía de Veracruz está tan corrupta que trabaja con el crimen organizado para detener y desaparecer. Supimos también cómo no se investiga y más bien se protegen entre ellos mismos. Supimos que necesitábamos mucha fuerza para seguir adelante, y así lo hicimos, con el amor a nuestros hijos como motor.

Como mamá no quiero que nadie vuelva a vivir lo que vivimos. Nosotros sabemos que en Veracruz miles de madres buscan a sus hijos y a sus hijas, nos duele mucho que sean tantas, cuando estábamos en el plantónmuchas mamás se acercaban con miedo para contarnos de sus hijos. Eso no puede seguir así, gobernador, no puede permitir nunca más que la policía que debía protegernos trabaje para el crimen organizado para llevarse a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos y muchachas que son a quienes más debemos proteger. No puede permitir que no se investigue y que las mamás carguemos con este dolor. Hoy estamos nosotras aquí por nuestros hijos, pero queremos recordar a tantas mamás de nuestro estado que tampoco se rinden y quieren justicia. Gobernador, a usted y al gobierno federal los hemos escuchado hablar de cambio, de que su gobierno será distinto que los de antes que causaron tanto dolor; hoy queremos decirles que ese cambio debe significar que haya justicia, que nos escuchen a todas las familias y que den resultados, solamente así le vamos a creer, confiaremos hasta que veamos la justicia más de cerca.