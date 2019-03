Estrena la Sinfónica el concierto para violín y orquesta de Marcela Rodríguez

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) realizará la noche de este viernes el estreno mundial del Concierto para violín y orquesta de la mexicana Marcela Rodríguez. Foto La Jornada

Como parte de su cuarto programa del año, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) realizará la noche de este viernes el estreno mundial del Concierto para violín y orquesta de la mexicana Marcela Rodríguez en el Palacio de Bellas Artes.

La agrupación, dirigida por el francés Sylvain Gasancon en calidad de huésped, interpretará también la Obertura fantasía Romeo y Julieta y la segunda sinfonía de Jean Sibelius.

En la obra de la compositora mexicana participará como solista la violinista estadunidense Miranda Cukson, quien se ha destacado por su trabajo en el terreno de la música contemporánea y fue quien comisionó dicha pieza.

“Este concierto tiene de todo: partes súper rítmicas, partes muy líricas y románticas, partes muy fuertes de cuerdas dobles y partes muy aceleradas que si requieren mucho estudio para el pobre violinista. Es una obra muy demandante y difícil para el intérprete”, señala Marcela Rodríguez.

Foto Yazmín Ortega Cortés

“Ahora que lo escucho y me alejo veo que sí hay una influencia de (Silvestre) Revueltas muy evidente. Me sorprendí yo mismo al escucharla por vez primera en vivo. Me dije: ‘cómo nos ha afectado Revueltas para muy bien’. Hay una parte una parte que son sencillos que está inspirada un poco en el mariachi, en el son de mariachi”.

Al lado de su obra Vértigo, que fue estrenada hace unas semanas por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), la autora encuentra en este concierto para violín “un salto” en su carrera, en el sentido de que siente mayor madurez en su escritura y gestos personales más enraizados.

“He usado muchos gestos de mis primeros conciertos en esta obra; como que he remachado mis ideas estéticas musicales; siento que las dos obras más recientes están más amarradas. Me siento muy contenta con ellas”, agrega.

“Cada vez me siento más cómoda con la orquesta sinfónica. Es lo que he descubierto con los dos recientes estrenos. Me siento cada vez más cerca de ella y es un camino por el que quiero seguir”.

De acuerdo con Marcela Rodríguez, la sinfónica es uno de los los mejores inventos del ser humano y es donde encuentra mayor comodida, inclusive más que en la ópera, género en el que ha destacado y ha cobrado renombre.

“La orquesta sinfónica es mi instrumento favorito. Me encanta, es mi máxima expresión, además de que, a veces, es más fácil escribir para orquesta grande que para ensamble. En un grupo pequeño uno como autor queda más al descubierto, es más el tejido fino que hay que hacer, en cambio con una sinfónica hay muchísimas posibilidades de texturas con tantos instrumentos. Insisto, es un invento maravilloso”.

El concierto de la OSN será hoy a las 20 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes y se repetirá el domingo a las 12:15 horas, en el mismo recinto.