AMLO pide retirar espot de Sectur con logo de Morena

Un espot de Sectur con imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena causó polémica en redes sociales

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que la Secretaría de Turismo baje el video de promoción turística donde aparece Morena porque “eso no corresponde a un gobierno democrático. Nada más le dan elementos a nuestros adversarios para decir: ya ve, son lo mismo, es un partido de Estado, es un gobierno apoya a un partido. No, no somos iguales”.

En su conferencia de prensa matutina, también anunció que solicitará al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que haya transparencia completa sobre el accidente aéreo donde falleció la gobernadora de Puebla, Martha Ericka Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, después de que la dependencia reservó durante cinco años los audios del piloto.

“No tenía yo conocimiento de lo que me está preguntando, pero mis recomendación es que haya transparencia completa.

Yo voy a pedirle al Secretario de Comunicaciones que revise este asunto; a lo mejor es una norma, pero es más importante la transparencia, que no haya por ningún motivo suspicacias. El que nada debe, nada teme”, aseveró.

Dijo que va a solicitar al subsecretario de la SCT que informe sobre el avance de las investigaciones sobre el accidente.