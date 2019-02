Necesaria, una reforma fiscal que permita la modernización del sistema tributario

En México los impuestos sobre la propiedad apenas representan 0.3% del PIB; en Canadá, 3.8% y en Argentina 2.8%. En la imagen, oficina de recaudación en Guadalupe ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Académico sugiere ampliar la base de contribuyentes e ingresos sujetos a tributación

Durante la Primera Reunión Nacional sobre Reforma Hacendaria para el Desarrollo, celebrada este viernes en Zacatecas, José Luis Calva Téllez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), manifestó la necesidad de una reforma fiscal que permita la modernización del sistema tributario.

Para tal efecto, sugirió ampliar la base de contribuyentes e ingresos sujetos a tributación, gravar dividendos y ganancias bursátiles, gravar herencias y donaciones, gravar ganancias de capital de personas físicas, gravar capital “golondrino” extranjero, gravar transferencias de capitales mexicanos al exterior, e introducir un impuesto progresivo sobre la riqueza, el cual ayudaría también como instrumento de control para evitar la evasión de impuestos y el lavado de dinero.

Enfatizó la importancia del Impuesto Progresivo sobre la riqueza que, implementado con tasas módicas, serviría como impuesto de control para evitar la evasión y el lavado de dinero.

“No podemos hacer una reforma fiscal sin elevar tasas y sin introducir nuevos impuestos y sin otorgar mayores facultades tributarias a los estados y municipios, incrementar la eficiencia recaudatoria de las administraciones fiscales nacionales”, indicó.

Ello significa aprovechar el potencial tributario de los impuestos típicamente recaudados como el predial, porque en países como Canadá los impuestos sobre la propiedad representan el 3.8 del Producto Interno Bruto, en Argentina el 2.8, mientras que en México apenas llega al 0.3 por ciento, según expuso Calva Téllez.

También propuso introducir los impuestos estatales sobre el ingreso tal como se hace en otros países de la OCDE. En Estados Unidos, por ejemplo, los gobiernos subnacionales recudan el 18.5 por ciento de los ingresos tributarios, y en Canadá el 39.8 por ciento. En México, por el contrario, los ingresos tributarios son de cero por ciento.

Recordó que en 2005, en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la Unión, se otorgó a los gobiernos estatales la facultad de establecer impuestos sobre el ingreso con tasas de 2 a 5 por ciento sobre la base del ISR federal para personas físicas, pero el problema fue que solamente tres estados lo aplicaron.

“Si esto no es mediante un acuerdo federal, para que los estados tengan un ISR y los municipios tengan un ISR, no va a prosperar así como pasó en 2005. Estamos hablando de que no va a haber reforma fiscal si no hay decisión de crear nuevos impuestos y aumentar las tasas y hacerlo no de manera exorbitante, sino para modernizar nuestro sistema tributario”, expuso.

Desde su perspectiva, se requiere de una reforma fiscal que permita elevar en 10 por ciento la recaudación. De esa manera, las universidades en situación de crisis financiera no estarían forzadas a implementar políticas de ajuste como las que impuso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a México.

Para alcanzar una educación superior de calidad, Calva Téllez coincidió en que es necesario eficientar el gasto, pero en las universidades mexicanas “no se puede hacer más con menos”, y al contrario, se debe ampliar la investigación y la matrícula, y para ello se requiere un mejor sistema recaudatorio.