No tengo enemigos; me protegen millones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en Huachinango, Puebla el 24 de enero, al presentar programas integrales para el desarrollo. Foto La Jornada

Ciudad de México. “Yo me siento muy tranquilo, estoy muy bien con mi conciencia y estoy muy bien con el prójimo. Entonces no tengo ningún problema, ninguna amenaza real… no hay enemigos, no tengo enemigos”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le insistió una vez más sobre su seguridad personal.

“Hay diferencias con los de arriba, con los políticos o dirigentes”, como en el caso de las estancias infantiles, explicó López Obrador en la conferencia de prensa diaria. “Lo que no queremos es la intervención onerosa, fraudulenta. Eso ya se termina… los niños de las estancias van a recibir apoyos”,

Yo -agregó en la conferencia de prensa matutina- estoy apoyado, “respaldado, protegido por millones de mexicanos. Puedo pasar por donde hay una manifestación”, como ayer, relató, en alusióna su viaje a Querétaro para el aniversario de la Constitución, en el que se encontró con una movilización de maestros despedidos; “me bajé y me respetan. Yo les agradezco eso”.

Indicó que las diferencias son con los “políticos o dirigentes de arriba” y citó el caso de las estancias infantiles.

También reconoció que los líderes de las organizaciones campesinas están inconformes. “Con todo respeto, porque ya no se les va a dar dinero a las organizaciones. Entonces que se manifiesten, son libres, pero no vamos a cambiar, porque tenemos las cuentas de cuanto se daba a las organizaciones. Eso es irregular, por decir lo menos.

“¿Cómo se va a dar presupuesto público a una organización?, ¿qué forma parte del Poder Ejecutivo?, ¿quién es el que ejecuta? Pues el gobierno es el que lleva a cabo las acciones. Cómo se le va a entregar el presupuesto a una organización social, a una organización de la llamada sociedad civil. Ésas son las inconformidades que se presentan, de todas maneras diálogo, diálogo. Tenemos que convencer y persuadir”, agregó.

El Presidente dijo que considerará una consulta sobre su seguridad “más adelante. Ahora vamos muy bien, estemos bien y de buenas. La consulta puede ser este año, pero tenemos ahora otras prioridades”.