Irregular abasto de combustible es transitorio, asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió a la Alcaldía de Iztapalapa, para entregar programas integrales de desarrollo. Lo acompañaron la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; y la alcalde Clara Brugada, el 15 enero 2019. Foto La Jornada

Ciudad de México. Desde Iztapalapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la irregularidad en el abasto de combustible será transitoria, “pero no es definitivo, porque hay gasolina y diésel suficiente en el país, y pronto muy pronto se va a normalizar el abasto. No hay que desesperarse y no comprar gasolina de más”, pidió.

En el Deportivo Santa Cruz Meyehualco mencionó que aunque es “más barato el ducto” para la distribución, ante las “acciones de sabotaje” en el combate contra el huachicoleo, decidió comprar 500 pipas, cada una de 60 mil litros, para que no falte la gasolina en la Ciudad de México, y utilizarlas “cuando se requiera”.

“Nos pinchan el ducto, hay sabotaje de Tuxpan a Azcapotzalco, 300 km, 500 pipas a meter toda la gasolina y diésel que haga falta en estado de México y Ciudad de México, así vamos a resolver el problema”, dijo.

El mandatario federal señaló que “hay resistencia, porque son traviesos o y piensan que nos van a echar para atrás. Se equivocan, quieren jugar a las vencidas, yo soy muy perseverante, muy terco. Ya dije, se acaba la corrupción, ¡se acaba la corrupción!”.

Denunció que al arraigarse la corrupción, “las prácticas viciosas” en el país, “se quiso convertir en cómplice a todo nuestro pueblo, valiéndose de la necesidad, de la pobreza de la gente”.

Dijo: “muchos se vieron en la situación de aceptar dádivas, como en este caso el robo de los combustibles, por donde pasan los ductos, para permitir la ordeña de los ductos, las tomas clandestinas para robar gasolinas. Es un robo a la nación. (y) para permitir eso les daban algo a los pobladores”.

Ahora, apuntó el presidente, la gente “no va a tener necesidad de prestarse a todos esos actos ilícitos, porque todos van a tener trabajo y va a haber bienestar. Ya nadie va a tener necesidad de robar porque va a haber bienestar y trabajo para nuestro pueblo”, remarcó.

López Obrador expresó su respaldo a la propuesta de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que a partir del engomado sea la compra de gasolina, pero aclaró que no es una obligación.