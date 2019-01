Protestan en Palacio Nacional trabajadores de Presidencia

Trabajadores adscritos a la Presidencia de la República protestaron dentro de Palacio Nacional para pedir al Presidente no ser removidos de sus cargos y les asignen labores. Foto La Jornada

Ciudad de México. Un grupo de trabajadores adscritos a la Presidencia de la República realizaron esta mañana un plantón dentro de Palacio Nacional para pedir a Andrés Manuel López Obrador no ser removidos de sus cargos.

Señalaron que desde hace un mes en que se inició el actual gobierno, no han recibido ninguna indicación para realizar sus labores cotidianas, conforme al nombramiento que tienen, situación que les alarma y preocupa, dado que la falta de actividad puede ser un argumento para el despido.

Distribuyeron un documento dirigido a López Obrador en el que le manifiestan las “ganas de ser parte de la cuarta transformación”. Mostraron también pancartas en las que insisten en que se respeten sus trabajos.

Cuestionado al respecto, el presidente López Obrador reiteró que “todo el ajuste administrativo tiene que ver con el personal de confianza de los altos niveles de la burocracia. Trabajadores de base, sindicalizados, no deben de ser removidos”.

En el caso que se haya cometido una injusticia, dijo, se va a reparar. “Hay la instrucción en todas las áreas para revisar casos en donde no haya ninguna justificación. Si no los han removido de sus cargos, no tienen nada que temer, no va a pasar nada.

Explicó que se están dando reacomodos, ya que en Palacio Nacional laboraba poco personal porque “todos estaban en Los Pinos” y se comprometió a revisar el caso de los trabajadores que llevaron a cabo el plantón.