“Mano franca” a gobernadores opositores a Guardia Nacional: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se confrontará con los mandatarios estatales, a unas horas de que se reúna con la Conferencia Nacional de los Gobernadores (Conago), después de que los panistas se han pronunciado en contra de la Guardia Nacional y el de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que interpondrá una controversia constitucional ante la Corte en contra de la figura de los superdelegados.

“Si hay cooperación de los gobiernos estatales bienvenida y que bueno que así sea; si no están de acuerdo, ellos tienen su derecho a actuar con libertad de conformidad con la soberanía que hay en los estados, y también de acudir a instancias donde se dirimen controversias, en este caso al Poder Judicial. Nosotros somos respetuosos de eso, no vamos a confrontarnos, no vamos a caer en ninguna polémica con los gobernadores. Es mano franca”, afirmó en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Resaltó que si aceptan o no la Guardia Nacional “están en su derecho de manifestarse, somos respetuosos de todos, más cuando de trata de autoridades estatales”.

En otro tema, consideró deshonesto que un servidor público reciba hasta 600 mil pesos al mes de salario. “Eso sí es corrupción”, aseguró. Ante el alud de amparos en el Poder Judicial por la baja de salarios, dijo: “se va a argumentar y la autoridad competente resuelve y no hay problema”.

“En un país con tanta pobreza, si un servidor público quiere ganar como sucedía, 600 ni pesos mensuales, eso es un acto de deshonestidad”, subrayó, y reiteró su respeto al derecho a disentir. Se pronunció en contra de que los altos funcionarios continúen como “los mejores pagados del mundo. Esto no puede seguir sucediendo, pero, insisto, hay un auténtico Estado de derecho, no de chueco”.

Señaló que el cambio a impulsar en su sexenio “va a generar molestias, pero como se pone en los letreros cuando se están componiendo las calles: disculpen las molestias que estas obras ocasionan, el cambio va”.

Al término de la reunión con el gabinete de Seguridad, donde diseñan un sistema de información diaria sobre los delitos que se cometen en el país, afirmó que con los gobernadores “no hay ningún problema, porque somos respetuosos de la soberanía de los estados”, y adelantó que hoy por la tarde les informará que “se va a cumplir con los compromisos que tenemos; de conformidad con la ley se les tienen que transferir sus recursos, sus participaciones federales”.

Afirmó que la creación de la Guardia Nacional es una estrategia del gobierno federal para combatir la violencia e inseguridad en los estados.

El presidente evadió polemizar con Enrique Alfaro, mandatario electo de Jalisco en contra de los superdelegados. “Es una polémica que todavía no tiene razón de ser porque se trata de un gobernador electo. “El que tiene la responsabilidad, es el gobernador actual en este tema. Cuando él tome posesión vamos a establecer comunicación, pero está muy claro que hay delitos del fuero común y delitos del fuero federal, y cada gobierno tiene que atenderlos. Si se da la coordinación muy bien, si no se acepta, cada quien se tiene que ocupar de lo que le corresponde”.

Recordó que en el marco de la gira de agradecimiento que realizó previó a su toma de posesión, habló con todos los gobernadores incluso en plazas públicas sobre el papel de los delegados en los estados y “dije que nunca le iban a faltar el respeto a la autoridad local, al gobernador, al presidente municipal”.

Por otro lado, resaltó que ayer, cuando comenzó a gobernar desde Palacio Nacional, “no hubo desequilibrios en el mundo de lo financiero, no tuvimos problema de depreciación de nuestra moneda, del peso; al contrario, creció la Bolsa Mexicana de Valores. Hay confianza”.

El Presidente aclaró que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, detallará sobre la oferta del gobierno en bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque “aplica el libre mercado en la economía; que no se puede por decreto, por decisión política, regular el mercado… esto depende de inversionistas, de los que participa en el mundo financiero y estamos a favor de libre mercado”.