Exhorta líder del Spauaz no se juzgue a todos los maestros de la UAZ por la Estafa Maestra

La UAZ se vio involucrada en la Estafa Maestra y la investigación sigue en proceso; a la fecha nadie ha sido sancionado ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Pidió que respondan los responsables de haber coadyuvado al desvío de recursos

■ Será el Rector el encargado de dar información sobre indagaciones de la ASF y ASE



El secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), Pedro Martínez Arteaga, exhortó que no se juzgue a todos los maestros de la Casa Estudios o a la institución en su conjunto ante actos de corrupción como el de la denominada Estafa Maestra.

“No se vale que se le llame pillos a todos los miembros de la comunidad universitaria, porque los responsables de presuntos actos de corrupción son personas físicas muy concretas a quienes ya investigan las instancias estatales y federales”, dijo.

El líder sindical pidió que respondan conforme la ley los responsables de haber coadyuvado al desvío de recursos y en consecuencia que no se les diga ladrones a los 3 mil 500 profesores universitarios, de quienes el sindicato debe salvaguardar su integridad moral porque son personas que nada tienen que ver con la llamada Estafa Maestra.

Martínez Arteaga señaló que será al Rector Antonio Guzmán Fernández el encargado de detallar información sobre las indagaciones que realizan la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), ya que él sólo sabe por la prensa que un buen porcentaje de la investigación está “en escuelas en contabilidad”

“Nosotros no tenemos acceso a esa información, pero de igual manera prevenimos que no se nos juzgue a todos igual porque nosotros no cometimos ese delito”, por lo que se pronunció porque los nombres y detalles de involucrados se conozcan de manera institucional y así evitar que se pueda dañar a terceros.

En 2017 un grupo de periodistas y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, develaron mediante una investigación cómo, con el apoyo de empresas fantasma, Gobierno Federal y universidades públicas del país, desviaron millones de pesos.

En la lista de universidades involucradas está la UAZ, cuya investigación sigue en proceso y a la fecha no se han sancionado a los involucrados, aunque se dice que en poco tiempo se dará a conocer un resolutivo respecto a la supuesta participación de algunos universitarios.