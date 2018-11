'Leda y el cisne', óleo sobre tela, 2018. Su autor, Juan Carlos Villegas nació un día como hoy, 5 de noviembre, pero de 1971 en Potrero de Gallegos, Valparaíso, Zacatecas.

La Gualdra 360 / Río de palabras

Ayer se me hizo tarde, por eso no vine a verte, ya sé que cuando no vengo el día se te hace eterno, que no tienes nadie más que te rompa la monotonía. Pero eso, recuérdalo, no es mi culpa; fuiste tú quien decidió que era mejor estar solo, que entre menos burros más olotes, que solito tu dinero te rendía. Por eso me fui, aunque me hubiera gustado quedarme; en fin. Ya te dije que ayer no pude venir y a lo mejor mañana tampoco vendré a verte. Esto de la soledad fíjate que también me gusta, se siente bien estar sola, sin nadie que me cuide, que me mande o me regañe… ahora te entiendo. Sí, tienes razón, es como una enfermedad y ya se me está pegando; por eso no te sorprenda si ya no vuelvo. De eso se trata estar solo, de no querer ver a nadie, no platicar tonterías, como tú me dices siempre: la boca cerrada no permite que entren las moscas que luego van y se anidan en el cerebro, que depositan sus huevecillos en las neuronas y terminan por comerse nuestra sangre, dejarnos en los huesos y salir huyendo por las cuencas de nuestros ojos a buscar otros cuerpos. Por eso mejor te dejo y me quedo sola, para que tú también descanses, no le hace que la monotonía te envuelva. Así como yo, tú también te lo buscaste.