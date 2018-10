Entrega Máxima Casa de Estudios el título doctor honoris causa a Manuel Felguérez

Manuel Felguérez expresó a la prensa “sentirse nervioso” por recibir este doctorado honoris causa ■ FOTO: FACEBOOK

■ La distinción se hace en el 50 aniversario de la autonomía de la Universidad del estado

■ En su mensaje, el artista zacatecano hizo un recuento de su paso por la academia

La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” entregó este jueves en sesión solemne del Consejo Universitario, el título de doctor honoris causa al artista visual Manuel Felguérez (Valparaíso, Zacatecas, 1928).

Manuel Felguérez Barra dejó el estado a la edad de siete años; a los 14, durante un viaje por Europa que realizó como Boy Scout descubrió que fue el arte lo que sobrevivió a la destrucción y la tragedia de la Segunda Guerra Mundial; un hallazgo vital que marcó su vocación hasta convertirlo en pionero del arte abstracto en México y destacado integrante de la denominada Generación de la Ruptura, así como un referente de las artes visuales del país.

En diciembre 12 de este 2018, el artista cumplirá 90 años de edad, mientras que la Máxima Casa de Estudios en el estado celebra el 50 aniversario de su autonomía; en este contexto sus autoridades decidieron otorgarle esta distinción que se suma a otras muchas recibidas, tanto nacional como internacionalmente, entre ellas, la Medalla Bellas Artes que entrega el INBA.

En su mensaje, Felguérez Barra hizo un recuento de su paso por la academia desde la invitación que recibió de Matías Goeritz para integrarse como profesor a la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Iberoamericana (1956), y más tarde en 1969, su ingreso en mismo carácter a la Escuela de Diseño Industrial de la UNAM.

Fue convocado también a la Academia de San Carlos para fortalecer desde ahí su transición a la naciente Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Máxima Casa de Estudios del país; y posteriormente dijo, “de allí me brincaron” al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El autor de la Máquina estética, una de sus obras más recientes, ha impartido clases y talleres también en las universidades, Cornell de Nueva York, y la reconocida, Harvard.

Manuel Felguérez dijo en su habitual tono coloquial que “junto con todo eso ya no suena tan raro que me llamen doctor”, una distinción que manifestó no merecer, “pero no saben que gusto me da”.

Por su parte, el Rector de la UAZ, Antonio Guzmán Fernández destacó al artista en la exposición de motivos para hacer entrega de este doctorado honoris causa, que cabe mencionar han recibido antes personajes como Fidel Castro Ruz, y localmente el abogado constitucionalista Uriel Márquez Valerio, como “un emprendedor de la cultura, muestra fiel de la constancia, la agencia, del respeto por nuestra idiosincrasia”.

“Acepte hoy de esta Máxima Casa de Estudios tal prestigio, como prueba de que a 50 años de vida esta noble institución reconoce y valora la faena paciente, la excelencia, la originalidad, la inteligencia y la voluntad para trascender a la posteridad”.

En un muy breve mensaje ofrecido después de la clausura de la sesión solemne de Consejo Universitario a la que acudió como invitado especial el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, a quien Felguérez cambió el nombre en su mención por el de “Guillermo”, consideró al artista visual y académico, un orgullo para México y subrayó el homenaje que de esta manera se le hace en Zacatecas; al que siguió a modo de conclusión y como colofón aplicable a la vida y obra del homenajeado, la cita del lema del escudo del estado: “El trabajo todo lo vence”.

En el evento se proyectó un video en el que gestores culturales, artistas plásticos y visuales, y galeristas locales, así como el director del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Víctor Hugo Becerra Femat, destacaron las cualidades del creador zacatecano.

Fue subrayado también en los discursos su aportación al estado con la fundación en 1988 del MAAMF, cuya colección fue donada por el propio Felguérez Barra y su esposa Mercedes Oteyza, misma que representa una de las más importantes de arte abstracto en Latinoamérica.

Antes de iniciarse la ceremonia ayer, Manuel Felguérez expresó a la prensa “sentirse nervioso” por recibir este doctorado honoris causa; distinción que por cierto le ofrecieron antes las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) en noviembre de 2009, y de Colima, en agosto de 2016.