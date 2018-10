Expondrá ‘Fémina’ “el rol de las mujeres en la sociedad actual desde una perspectiva feminista”

Imagen tomada de la página de la compañía teatral, maracaiboteatro.com

La obra, de la compañía española Maracaibo Teatro, tendrá funciones hoy y mañana a las 8:30 de la noche, en la plazuela Goitia, como parte del Festival Internacional de Teatro de Calle

Será la primera vez que se presente en México este montaje de danza y teatro

Por debajo de la violencia contra las mujeres hay otra serie de conflictos que parten de una sociedad patriarcal: Cristina Maciá

“El machismo también es un lastre para el hombre”: director técnico de Fémina

Fémina. Las mujeres mueven el mundo es la propuesta escénica más reciente de la compañía Maracaibo Teatro, que, desde Alicante, España, expone en el Festival Internacional de Teatro de Calle de Zacatecas, desde distintos tonos emocionales, “el rol de las mujeres en la sociedad actual desde una perspectiva feminista”.

Desde la danza-teatro, Fémina constituye “un canto visceral y hermoso al poder histórico de las mujeres para mover el mundo”.

Una forma de compartir “emoción, verdad, reflexión y divertimento”, señala el texto que da presentación a la obra que tendrá en Zacatecas funciones hoy miércoles 24 de octubre y mañana 25, en la plazuela Goitia a las 8:30 de la noche, y el próximo fin de semana, en Guadalupe y Río Grande.

En entrevista para La Jornada Zacatecas, Cristina Maciá Mateu expuso que el feminismo, en principio, “no es más que la búsqueda de la igualdad entre ambos sexos, entre hombres y mujeres”.

“No es ningún ataque” y sí ha sido confundido, por la falta de información, pura ignorancia y miedo a perder privilegios, con “hembrismo”, adjudicando a veces a sus activistas el calificativo de “feminazis”.

Cada vez son más los varones también que se solidarizan con la causa feminista. Al respecto, Juan Carlos García, director técnico de Fémina, observó que “el machismo también es un lastre para el hombre”.

Hay muchos de ellos que se manifiestan ya por la igualdad y las ideas feministas, de tal manera que en su caso hablar de nuevas masculinidades “me ha resultado una palabra muy interesante y muy bonita”.

Pero Fémina no es una propuesta teatral panfletaria y justo ha querido huir de ese encuadre para trascender el filtro intelectual de los espectadores y llegar, mediante la emoción hecha danza-teatro, a cualquier persona, justo a aquellas que transitan las calles.

“Yo creo que a veces el cerebro está dispuesto a aceptar cosas que llegan a través del arte, que es el poder grande, enorme que tiene el arte de transmitir, de emocionar, de trastocar cosas, de hacer reflexionar, que a veces no pasa necesariamente por ese canal intelectual, sino es una cosa más de visceral, más orgánica”, dijo Maciá Mateu.

El teatro-danza, observó, es un teatro muy físico, cuya proyección toca directamente la fibra del espectador. Uno, que en este caso pierde ese estatus para involucrarse en un “flujo de emociones que van de nosotros a ellos y de ellos a nosotros”.

La obra abarca distintos tonos y ritmos “porque también queremos divertir; no está reñido el divertimento con el compromiso. El arte también tiene una parte de eso, y el teatro de calle, más”, expuso.

Hay en Fémina, entonces, momentos de humor y divertimento, y otros más duros y de tensión, que han sido “una buena clave para enganchar bien con el público”, pero también de generar muchas veces la catarsis tanto de mujeres como de hombres, detonar su reflexión y también su agradecimiento.

Ésta es la primera vez que Maracaibo Teatro se encuentra en Zacatecas, y la primera ocasión que se presenta Fémina en México.

La coyuntura es propicia justo porque el país y el estado viven un momento en que la desigualdad entre hombres y mujeres expresa su cara más violenta, el incremento de los feminicidios, ante los cuales se verifica la incapacidad de las autoridades y las sociedades todas de detenerlos, en tanto que la cultura que los anima persiste.

La violencia contra las mujeres es un problema transversal que involucra a todos los países, y tiene como cúspide el asesinato de mujeres, el feminicidio, dijo Maciá.

Observó que “por debajo de eso hay otra serie de capas de conflictos que parten del machismo, de una sociedad patriarcal”.

“Yo creo que todo está relacionado. Las muertes no se producen porque sí, los asesinos de mujeres no son asesinatos en serie, no son réplicas de Jack El Destripador. Los hombres no matan a nadie más, matan a su mujer por el hecho de que es mujer, y de que es su mujer”.

Como trasfondo se encuentra la cosificación de las mujeres, de sus cuerpos y de sus almas, de su vida familiar, laboral e intelectual, una cosificación cuya presencia en la publicidad sólo es “el caso más visible”.

Ante ello, la bailarina y actriz observó que lo que debe hacerse es educar para la igualdad, pues “si la gente se acostumbra, si los niños se acostumbran a que eso es así, que la mujer es un objeto para satisfacción del hombre, estamos favoreciendo que haya malos tratos, violaciones y feminicidios”.