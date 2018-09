Asegura abogado defensor que despido de 20 trabajadores del ayuntamiento capitalino es ilegal

Moisés Muñoz, abogado defensor de 20 trabajadores despedidos del ayuntamiento de Zacatecas, explicó que estos despidos son injustificados e ilegales, pues estos deben hacerlo los cabildos, sin embargo, la nueva administración ha hecho estas bajas de personal de confianza, de base y de acuerdos sin la aprobación del cabildo.

Explicó que la ley orgánica del municipio señala que en relación al secretario general de gobierno, el tesorero, y directores de área, éstos solamente permanecerán en el cargo, lo que dure la administración que los nombró.

Y que esa es la única limitante, pero en los jefes de área y que la misma ley del servicio civil, le da estabilidad en el empleo a los trabajadores de confianza, de los distintos niveles de gobierno, no sólo en el municipal.

Por lo que el único organismo capacitado para contratar o despedir a personal de los ayuntamientos, es el cabildo. Sin embargo, los alcaldes que fueron electos, de manera unilateral han decidido remplazar a los trabajadores de base, de tiempo determinado y de contrato sin acuerdo del cabildo.

Señaló que dichos despidos son ilegales e inconstitucionales, por lo que los alcaldes que han incurrido en despidos, en varios municipios del estado, son sujetos de un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Es decir, que los alcaldes que han tomado posesión del cargo, están buscando mecanismos para designar a personas de su contentillo, en la dirección de las contralorías municipales, es decir, colocar a un “contralor carnal”, pues saben que el contralor en turno, no asumirá la responsabilidad que le corresponde.

“El presidente puede decir que no ha despedido a nadie. Pero el presidente indica a quién se debe despedir porque los funcionarios que llegan no se van por la libre. Tenemos programa a nivel estatal, la mayoría de los municipios están en quiebra, porque los alcaldes hacen y deshacen en el tema de contratación y despidos de personal”, dijo el licenciado.

Relacionado